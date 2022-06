Συγκίνηση στο Κίεβο: Τα θέατρα λειτουργούν ξανά τέσσερις μήνες μετά την ρωσική εισβολή- Δείτε βίντεο

Ένα από τα πιο δημοφιλή θέατρα στο Κίεβο λειτούργησε ξανά για πρώτη φορά μετά από την ρωσική εισβολή και την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Το Θέατρο στο Ποντίλ άνοιξε ξανά το Σαββατοκύριακο με τις παραστάσεις του να γίνονται sold-out.

«Αναρωτιόμασταν πώς θα ήταν, αν θα έρχονταν θεατές κατά τη διάρκεια του πολέμου, αν σκέφτονται καθόλου το θέατρο», είπε ένας από τους ηθοποιούς, ο Γιούρι Φελιπένκο, την Κυριακή. «Και ήμασταν χαρούμενοι που τα τρία πρώτα έργα ήταν sold out».

Ο Kόστια Τομλιάκ, ένας από τους συναδέλφους του, είπε ότι ενώ δίσταζε να παίξει με τον πόλεμο να μαίνεται ακόμα, εμπνεύστηκε από τον μεγάλο αριθμό ανθρώπων που επέστρεψαν στο Κίεβο.

«Συνεχίζεις να ζεις, αν και δεν ξεχνάς ότι υπάρχει πόλεμος», είπε.

