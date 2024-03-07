Ημέρα της Γυναίκας: 15 παραστάσεις που φέρνουν στη σκηνή τη γυναικεία εμπειρία

Γυναίκες που έρχονται αντιμέτωπες με την πατριαρχική εξουσία, την έμφυλη βία, τις ανισότητες, τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, τα πρέπει και τα θέλω, τον χρόνο, τον εαυτό και τα όρια τους, που συνομιλούν με το χθες, το σήμερα, τον μύθο και την ιστορία, τα όνειρα, τις ελπίδες και τις ματαιώσεις της ζωής τους, που εξομολογούνται τα πάθη, τα λάθη, τις χαρές και τις πίκρες τους. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου, συγκεντρώσαμε δεκαπέντε παραστάσεις με ιστορίες γυναικών που παίζονται, αυτή την περίοδο, σε διάφορα θέατρα της Αθήνας.

Ιώ – Εκείνη, της Νατάσας Παπανδρέου στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων

Μια γυναίκα, θύμα έμφυλης βίας, ακροβατεί ανάμεσα στον λόγο και τη μουσική, επικαλούμενη τη φιγούρα της καταδιωκόμενης και περιπλανώμενης Ιώς για να βρει τη δύναμη να φτάσει στο τέλος της διαδρομής της, να γεφυρώσει το χάσμα, να συνεχίσει να αναπνέει. Ο Θεατρικός μονόλογος «Ιώ – Εκείνη», που παρουσιάζεται, στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, σε σκηνοθεσία-κείμενο-ερμηνεία Νατάσας Παπανδρέου, είναι ο σκληρός, τρυφερός, αστείος, καθημερινός λόγος μιας σημερινής γυναίκας που θυμάται, αναμοχλεύει, προσπαθεί, διαπραγματεύεται, σκέφτεται, πονάει, χαμογελάει, θυμώνει, βάζει στόχους.

Παραστάσεις: Δευτέρα 4, 11, 25 Μαρτίου, 1, 8, 15 Απριλίου 2024 | 21:00

Εισιτήρια: Από 5€. Προπώληση: more.com

Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, Κύπρου 91Α, Κυψέλη, Αθήνα. Τηλ: 213 00 40 496

Ο Γάμος, του Μάριου Ποντίκα στο Θέατρο Επί Κολωνώ

Μια νεαρή κοπέλα βιάζεται. Ακολουθούν οι αλλεπάλληλοι «βιασμοί» της από την οικογένεια, την κοινωνία, τη δικαιοσύνη, με το ανυπεράσπιστο σώμα της να γίνεται πεδίο συγκρούσεων εκείνων των ανθρώπων γύρω της που θεωρούν πως μπορούν να έχουν δικαιώματα πάνω σε αυτό. Η υποκρισία οδηγεί στη συμβιβαστική λύση του γάμου της με τον βιαστή της και την ίδια στην αυτοπυρπόληση. Τυλιγμένη ολόκληρη σε επιδέσμους λόγω των καθολικών εγκαυμάτων, παραμένει βουβή μέχρι τέλους, αρνούμενη να ενδώσει σε οποιαδήποτε συναινετική συμμετοχή της και γίνεται το τραγικό σύμβολο της αξιοπρέπειας απέναντι σε κάθε είδους βιασμό. «Ο Γάμος» του Μάριου Ποντίκα παρουσιάζεται, στο Επί Κολωνώ, σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη. Σε μια εποχή που εξακολουθούν να κατακλύζουν τις ειδήσεις θέματα για γυναικοκτονίες, για άνιση και προσβλητική μεταχείριση, σε μια εποχή που δίνονται ακόμη συνεχώς μάχες για το δικαίωμα των γυναικών πάνω στο σώμα τους και τον αυτονόητο σεβασμό στην ανθρώπινη ύπαρξη, το έργο συνεχίζει να μιλάει εξ ίσου καθαρά και δυνατά, όσο και τη στιγμή της συγγραφής του, αιχμηρό σαν ακονισμένο ξυράφι.

Παίζουν: Ηλίας Βαλάσης, Στέλιος Δημόπουλος, Μαρία Κάτσενου, Αθανασία Κουρκάκη, Ελωρίς Αλπανίδου

Παραστάσεις: Τρίτη στις 21:00 και Κυριακή στις 18:15

Εισιτήρια: 10€. Προπώληση: more.com

Επί Κολωνώ, Ναυπλίου 12, 10444 Αθήνα τηλ κρατήσεων 210 5138067

Φαίδρα, από τη θεατρική ομάδα Μήδεια στο Θέατρο Δρόμος

Στο πλαίσιο του «Ημερολογίου», ένα αφιέρωμα τεσσάρων παραστάσεων στην ποιητική θεατρικότητα του Γιάννη Ρίτσου από την θεατρική ομάδα Μήδεια, παρουσιάζεται, στο Θέατρο Δρόμος, τη «Φαίδρα», σε επιμέλεια κειμένων/ποιημάτων και σκηνοθεσία Εμμανουήλ Γ. Μαύρου. Ο Γιάννης Ρίτσος αντλεί την έμπνευσή του από τη μυθική ηρωίδα Φαίδρα, σύζυγο του βασιλιά Θησέα και μητριά του υιού του Ιππόλυτου, της οποίας η καταστροφική δύναμη του έρωτά, τη φέρνει σε μια κατάσταση εσωτερικής πάλης μεταξύ τιμής και πόθου. Η Φαίδρα του Γιάννη Ρίτσου σπάει τη σιωπή της, με την αναβεβλημένη ερωτική εξομολόγηση να εκφωνείται με τη μορφή διαλογικού μονολόγου στον οποίο ο Ιππόλυτος, ως δεύτερο πρόσωπο, παραμένει σιωπηλός και αμέτοχος. Ένα ποιητικό έργο για τον θηλυκό έρωτα και την πραγματική επιθυμία, που εισδύσει στο θηλυκό ψυχισμό για να ανιχνεύσει τις εκφάνσεις του σε κατάσταση μιας ακραίας, εσωτερικής διαμάχης.

Παραστάσεις: Κάθε Τετάρτη στις 20:30

Εισιτήρια: Από 5€. Προπώληση: more.com

Θέατρο Δρόμος, Αγ. Μελετίου 25, Αθήνα. Τηλ. 210 8818906

