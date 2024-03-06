Αρχαία λίθινα εργαλεία που βρέθηκαν στη δυτική Ουκρανία ενδέχεται να είναι η παλαιότερη γνωστή απόδειξη της πρώιμης ανθρώπινης παρουσίας στην Ευρώπη, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη στο περιοδικό Nature.

Σύμφωνα με το Associated Press, oι αρχαίες πελεκημένες πέτρες, σκόπιμα κατασκευασμένες από ηφαιστειακό βράχο, ανασκάφηκαν από ένα λατομείο στο Κορόλεβο τη δεκαετία του 1970. Οι αρχαιολόγοι χρησιμοποίησαν νέες μεθόδους για να χρονολογήσουν τα στρώματα ιζηματογενών πετρωμάτων που περιβάλλουν τα εργαλεία σε ηλικία άνω του 1 εκατομμυρίου ετών.

«Αυτό είναι το παλαιότερο στοιχείο για οποιονδήποτε τύπο ανθρώπου στην Ευρώπη που έχει χρονολογηθεί», δήλωσε ο Μαντς Φάουρσχου Κνούντσεν, γεωφυσικός στο Πανεπιστήμιο Aarhus στη Δανία και συν-συγγραφέας της νέας μελέτης.

Ο ίδιος είπε ότι δεν είναι σίγουρο ποιοι πρόγονοι των πρώιμων ανθρώπων κατασκεύασαν τα εργαλεία, αλλά μπορεί να ήταν ο Homo erectus, το πρώτο είδος που περπάτησε όρθιο και κατέκτησε τη χρήση της φωτιάς.

«Δεν έχουμε απολιθώματα, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι», δήλωσε ο Ρόμαν Γκάρμπα, αρχαιολόγος στην Τσεχική Ακαδημία Επιστημών και συν-συγγραφέας.

Τα πελεκημένα πέτρινα εργαλεία πιθανότατα χρησιμοποιήθηκαν για την κοπή κρέατος και ίσως το ξύσιμο των δερμάτων των ζώων, είπε.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα εργαλεία μπορεί να είναι ηλικίας έως και 1,4 εκατομμυρίων ετών, αλλά άλλοι ειδικοί λένε ότι η μεθοδολογία της μελέτης υποδηλώνει ότι μπορεί να είναι λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο ετών, τοποθετώντας τα περίπου στο ίδιο εύρος ημερομηνιών με άλλα αρχαία εργαλεία που ανακαλύφθηκαν στην Ισπανία.

Τα πιο πρώιμα λίθινα εργαλεία αυτού του τύπου βρέθηκαν στην ανατολική Αφρική και χρονολογούνται πριν από 2,8 εκατομμύρια χρόνια, είπε ο Ρικ Ποτς, ο οποίος διευθύνει το Πρόγραμμα Ανθρώπινης Προέλευσης του Ινστιτούτου Smithsonian.

Η τοποθεσία της Ουκρανίας είναι σημαντική επειδή «είναι η αρχαιότερη τοποθεσία τόσο βόρεια», υποδηλώνοντας ότι οι πρώτοι άνθρωποι που διασκορπίστηκαν από την Αφρική με αυτά τα εργαλεία ήταν σε θέση να επιβιώσουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

«Οι παλαιότεροι άνθρωποι με αυτήν την παλιά τεχνολογία πέτρινων εργαλείων μπόρεσαν να αποικίσουν παντού, από τη ζεστή Ιβηρική, Ισπανία μέχρι την Ουκρανία, όπου έχει πολύ κρύο εποχιακά και αυτό καταδεικνύει ένα εκπληκτικό επίπεδο προσαρμοστικότητας», είπε ο Ποτς.



