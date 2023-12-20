Πάνω στην πυρακτωμένη μαυρόπλακα τοποθετούν με "τέχνη" τον χυλό και ψήνουν τηγανίτες. Τα κλαρίνα αντηχούν στην μικρή πλατεία του Κάστρου, ο κόσμος, μικροί και μεγάλοι συμμετέχουν στη χαρά, γιορτάζουν και ανταλλάσσουν ευχές. Είναι "τα σπάργανα του Χριστού", το παραδοσιακό έθιμο που κάθε χρόνο αναβιώνει ο Σύλλογος του Κάστρου.

Οι γυναίκες από το 4ο ΚΑΠΗ του Κάστρου ετοιμάζουν τον χυλό από αλεύρι, νερό και αλάτι. Παράλληλα, ανάβουν τη φωτιά για να πυρακτωθεί καλά η μαυρόπλακα. Οι τηγανίτες χρειάζονται περίπου 10 λεπτά ψήσιμο και μετά μπαίνουν στο μέλι με τα τριμμένα καρύδια.

Με τη συνοδεία κλαρίνων, νεαρές κοπέλες ντυμένες με παραδοσιακές φορεσιές ψάλλουν τα κάλαντα για τα "σπάργανα του Χριστού".

Το έθιμο μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Όπως λένε κάποιες ηλικιωμένες, στην παιδική τους ηλικία, στα χωριά ειδικά, τα "σπάργανα" ήταν το γλυκό της οικογένειας, καθώς «τα παλιά τα χρόνια δεν υπήρχαν ζαχαροπλαστεία και οι νοικοκυρές, ευρηματικές έφτιαχναν γλυκίσματα».

Το έθιμο οι παλαιότερες γενιές, το τηρούσαν το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων στο κάθε σπίτι.

Τα τελευταία χρόνια αναβιώνει λίγο νωρίτερα, ώστε να έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν σχολεία της πόλης, για να γνωρίσουν οι μαθητές τις παραδόσεις του τόπου τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.