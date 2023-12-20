Σαν σήμερα, στις 20 Δεκεμβρίου το 2009, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο Γιάννης Μόραλης, ένας από τους μεγαλύτερους ζωγράφους της «Γενιάς του ’30», αφήνοντας πίσω του σπουδαία έργα που έχουν μείνει για πάντα στην αιωνιότητα.

Γεννήθηκε στην Άρτα και σε ηλικία 6 ετών μετακόμισε με την οικογένειά του στην Πρέβεζα. Το 1927 αποφάσισαν να μετακομίσουν εκ νέου και να εγκατασταθούν στην Αθήνα. Την ίδια χρονιά αποφάσισε να παρακολουθήσει μαθήματα στο “κυριακάτικο μάθημα” στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, έχοντας κατασταλάξει, παρά το νεαρό της ηλικίας του, να γίνει ζωγράφος. Εκτός από ζωγράφος όμως, στο μέλλον ασχολήθηκε και με την χαρακτική, ενώ διετέλεσε και καθηγητής της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (από την οποία και είχε αποφοιτήσει το 1936).

Πήρε μέρος σε πολλές εκθέσεις σε διάφορες χώρες του κόσμου, κατά τη διάρκεια της ζωής του. H πρώτη του ατομική έκθεση πραγματοποιήθηκε το 1959 ενώ ήταν ήδη, ένας σπουδαίος ζωγράφος. Παντρεύτηκε τρείς φορές στη ζωή του τις Μαρία Ρουσέν, Αγλαϊα Λυμπεράκη (με την οποία απέκτησε έναν γιό, τον Μιχάλη) και Ιωάννα Βασσάλου. Γνώρισε και συνεργάστηκε με σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως τους Γιάννη Τσαρούχη, Χρήστο Καπράλο, Νίκο Νικολάου, Τάσσο, Γιάννη Κεφαλληνό, Νίκο Χατζηκυριάκο -Γκίκα, Παντελή Πρεβελάκη, Αντώνη Σώχο.

