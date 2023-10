Ίδρυμα Ωνάση: Φέρνει στις οθόνες μας 10 βραβευμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους Πολιτισμός 15:37, 17.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

69

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σαν καθρέφτες της κοινωνίας, προβάλλουν ρεαλιστικά, συμβολικά ή λυρικά κοινωνικά θέματα, όπου πρωταγωνιστούν η φύση, η νεότητα, η στοργή, ο ρατσισμός και ο έρωτας