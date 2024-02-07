Ο φωτογράφος Nima Sarikhani κέρδισε τον τίτλο του Φωτογράφου της Χρονιάς στην κατηγορία Άγριας Ζωής στον διεθνή διαγωνισμό People's Choice Award, με το καταπληκτικό «κλικ» μιας πολικής αρκούδας να κοιμάται γαλήνια πάνω σε ένα παγόβουνο.

Ο Βρετανός ερασιτέχνης φωτογράφος βρήκε την τέλεια λήψη μετά από τρεις ημέρες αναζήτησης για πολικές αρκούδες , μέσα σε πυκνή ομίχλη, στα ανοιχτά του αρχιπελάγους Svalbard της Νορβηγίας.

« Η συναρπαστική και συγκλονιστική εικόνα της Sarikhani μας επιτρέπει να δούμε την ομορφιά και την ευθραυστότητα του πλανήτη μας», δήλωσε ο διευθυντής του βρετανικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας – που διοργανώνει τον διαγωνισμό - Δρ Ντάγκλας Γκουρ, σύμφωνα με το BBC.

Η φωτογραφία του Sarikhani επελέγη από μια λίστα 25 εικόνων, οι οποίες ξεχώρισαν μεταξύ 50.000 συμμετοχών.

Στον διαγωνισμό ψήφισαν περισσότερα από 75.000 άτομα, αριθμός ρεκόρ σύμφωνα με το μουσείο.

Πηγή: skai.gr

