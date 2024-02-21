Η θρυλική Πάτι Σμιθ... στη Στέγη

Η θρυλική «ποιήτρια» της νεοϋορκέζικης πανκ ροκ Πάτι Σμιθ έρχεται στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στις 14 και 15 Μαρτίου, για να συμμετάσχει στα ηχοτοπία της πλατφόρμας σύγχρονης ηχητικής τέχνης Soundwalk Collective, σε ένα διήμερο γεμάτο εικόνες και ήχους από τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Το «Correspondences» είναι ένα διαρκώς εξελισσόμενο πρότζεκτ που προκύπτει από τη συνεργασία ανάμεσα στη Soundwalk Collective και τη Σμιθ.

Έχοντας συμπληρώσει περισσότερα από 10 χρόνια, το «Correspondences» διασχίζει μια ποικιλία διαφορετικών γεωγραφιών και τους φυσικούς τους χώρους, αποκαλύπτοντας ηχητικά χνάρια που έχουν αφήσει πίσω τους ποιητές, κινηματογραφιστές και επαναστάτες και αναδεικνύοντας παράλληλα τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής.

Τα μουσικά κομμάτια που θα παρουσιαστούν στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης γίνονται οπτικοακουστικά ταξίδια πρόκλησης για τη σκέψη μας και περιλαμβάνουν από μια συνεργασία με την TBA21-Academy, που εξερευνά την καταστροφική επίδραση των σεισμικών αεροβόλων και, γενικότερα, των ανθρώπινων παρεμβάσεων στους ωκεανούς, έως την ανθεκτικότητα της φύσης μετά την καταστροφή στο Τσέρνομπιλ, τις αποκεντρωμένες κοινωνίες που οραματίστηκε ο Πιοτρ Κροπότκιν και τις ερημιές της τελευταίας νύχτας του Παζολίνι.

Το «Correspondences», που περιλαμβάνει ζωντανές ταινίες και director's cuts, ερμηνεύουν ο Στέφαν Κρασνεάντσκι και ο Σιμόνε Μέρλι της Soundwalk Collective και η Πάτι Σμιθ. Τα visuals της παράστασης υπογράφει ο Πορτογάλος κινηματογραφιστής Pedro Maia.

Ο ιδρυτής της Soundwalk Collective, Στέφαν Κρασνεάντσκι, έχει εξερευνήσει και καταγράψει τα πιο απομακρυσμένα μέρη του κόσμου σε ήχο με σκοπό να αφυπνίσει μια ηχητική μνήμη εντός του τοπίου, φέρνοντας στο φως ίχνη του παρελθόντος και τρέχουσες ιστορίες του κόσμου στον οποίο ζούμε. Οι συνθέσεις που έχουν προκύψει αποτελούνται από ήχους που εκφράζουν τη σχέση μας με τον κόσμο και το περιβάλλον, την ψυχή της ύπαρξής μας, αλλά και τη δημιουργική διαδικασία του καλλιτέχνη.

Ο Κρασνεάντσκι έφερε αυτές τις ηχογραφήσεις, που αρχικά συντέθηκαν ως μακρινά ταξιδιωτικά πλάνα, σαν ένα σάουντρακ μιας αόρατης ταινίας, στην Πάτι Σμιθ, δίνοντάς της νέα τοπία για να διοχετεύσει το ποιητικό της όραμα. Αυτός ο διαρκής συντονισμός μεταξύ των καλλιτεχνών -που ξεκίνησε μετά από μια τυχαία συνάντησή τους κατά τη διάρκεια μιας πτήσης- σχηματοποιήθηκε μέσω των ανταποκρίσεών τους, όπως υπονοεί και ο τίτλος του πρότζεκτ: συνεχιζόμενες συζητήσεις με σκοπό τον προβληματισμό για τη ζωή και τη φύση.

Η Soundwalk Collective είναι η πλατφόρμα σύγχρονης ηχητικής τέχνης του ιδρυτή της και καλλιτέχνη Στέφαν Κρασνεάντσκι και του παραγωγού Σιμόνε Μέρλι. Συνεργαζόμενοι με έναν εναλλασσόμενο αστερισμό καλλιτεχνών και μουσικών, αναπτύσσουν ηχητικά έργα για συγκεκριμένα μέρη και πλαίσια, μέσω των οποίων διερευνούν εννοιολογικά, λογοτεχνικά ή καλλιτεχνικά θέματα. Εξελισσόμενη μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση, η Soundwalk Collective έχει καλλιεργήσει μακρόχρονες δημιουργικές συνεργασίες, μεταξύ άλλων, με τη μουσικό Πάτι Σμιθ, τον αείμνηστο σκηνοθέτη Ζαν-Λυκ Γκοντάρ, τη φωτογράφο Ναν Γκόλντιν,, τη χορογράφο Σάσα Βαλτς και την ηθοποιό και τραγουδίστρια Σαρλότ Γκένσμπουργκ . Η Soundwalk Collective έχει παρουσιάσει ζωντανά και εκθέσει σε ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών και μουσικών οργανισμών ανά τον κόσμο, όπως είναι το Berghain, το Centre Pompidou, το CTM Festival, η documenta, το KW Institute for Contemporary Art, το Μουσείο του Λούβρου στο 'Αμπου Ντάμπι, η Manifesta, το Mobile Art Pavilion της Zaha Hadid και το New Museum.

Η Πάτι Σμιθ γεννήθηκε στο Σικάγο, μεγάλωσε στα νότια της πολιτείας Νιου Τζέρσι και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη το 1967. Είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένα τα πλούσια επιτεύγματα που έχει επιδείξει ως ερμηνεύτρια, συγγραφέας, δισκογραφική και εικαστική καλλιτέχνιδα.

Αυτή την περίοδο η Πάτι Σμιθ γράφει και εμφανίζεται ζωντανά, ενώ προσφέρει στήριξη σε ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων και περιβαλλοντικών ομάδων, κυρίως στη μη κερδοσκοπική οργάνωση Pathway to Paris, που συνίδρυσε η κόρη της, Jesse Paris Smith, παρέχοντας απτές λύσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Τον Μάιο του 2020 τιμήθηκε με το PEN Literary Service Award και ονομάστηκε επίτιμη διδάκτορας του Πανεπιστημίου Columbia. Στις 21 Μαΐου 2022 τιμήθηκε με τη διάκριση της Γαλλικής Λεγεώνας της Τιμής για το σύνολο του έργου της.

Δεν είναι η πρώτη της συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση. Έχει προηγηθεί η συμμετοχή της στη Νέα Υόρκη στο Onassis Festival 2019: Democracy Is Coming σε συμπαραγωγή με το Public Theater της Νέας Υόρκης. Στις 13 Απριλίου του 2019 «ενώθηκε» με τον Stewart Copeland των θρυλικών Police, τους Choir! Choir! Choir! και το κοινό που σχημάτισε μια ζωντανή χορωδία. Όλοι μαζί ερμήνευσαν μια συγκλονιστική εκτέλεση του «People Have the Power», του τραγουδιού-συμβόλου της δημοκρατίας, σε ένα ζωντανό, δυνατό, μαζικό sing-along.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

