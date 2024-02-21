Τραγουδιστής, στιχουργός, ηθοποιός, ο Σάκης Μπουλάς ήταν ένας άνθρωπος που αγαπήσαμε πολύ για όλες τις παραπάνω ιδιότητές του.

Γέννημα-θρέμμα Πειραιώτης, αγαπούσε από μικρός τη μουσική – και ευτυχώς αποφάσισε να ακολουθήσει το όνειρό του να ασχοληθεί με το τραγούδι και την υποκριτική, παρά τις πιέσεις των γονιών του να γίνει δικηγόρος.

Μαζί με τους Γιάννη Ζουγανέλη, Νικόλα Άσιμο, Περικλή Χαρβά, Θάνο Αδριανό, ίδρυσε το πρώτο «μουσικό καφενείο», με το πολύ ταιριαστό όνομα Σούσουρο αφού για πρώτη φορά συνδυάστηκε η μουσική με το θέατρο και διάφορες εκδηλώσεις που έκαναν… σούσουρο. Παρόμοια δουλειά έγινε αργότερα στο Αχ Μαρία, όπου και πάλι υπήρξε ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Γιάννη Ζουγανέλη και άλλους από τους γνωστούς φίλους και συνεργάτες του.

Ως μουσικός, είχε κυκλοφορήσει πέντε προσωπικούς δίσκους, ενώ συμμετείχε και σε πολλούς δίσκους, όπως στο «Ανεπίδοτα Γράμματα» του Μιχάλη Γρηγορίου με την Αφροδίτη Μάνου, «Καντάτα για τη Μακρόνησο» του Θάνου Μικρούτσικου, «Λουκιανού διάλογοι» του Μίμη Πλέσσα, «Αχαρνής» του Διονύση Σαββόπουλου.

Μάλιστα, ως στιχουργός μάς είχε χαρίσει μερικά πολύ αγαπημένα τραγούδια – που πολλοί ίσως να μην γνωρίζουν ότι είχε γράψει εκείνος – όπως το Σεμπάστιαν του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, το Τσικαμπούμ του Γιοκαρίνη, το Πάντα δραπέτης απ΄ το όνειρο του Αντώνη Βαρδή, το Ελλάδα Οικόπεδο που ερμήνευε ο ίδιος με τους Ζουγανέλη και Μιχάλη Χατζηγιάννη (σε μουσική του τελευταίου) και πολλά άλλα, συνήθως σε δικές του ερμηνείες.

