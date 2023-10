Η απόλυτη οπτική ψευδαίσθηση που «ζωντανεύει» την «Εναστρη Νύχτα» του Βαν Γκογκ

H Έναστρη Νύχτα (Starry Night, 1889) είναι από τους διάσημους και αναγνωρίσιμους πίνακες του Βαν Γκογκ

Στο έργο του αυτό ο Ολλανδός εξπρεσιονιστής μετρ έχει απεικονίσει χαοτικές δίνες που ακολουθούν την κλιμάκωση Κολμογκόροφ, όπως προκύπτει από μαθηματική ανάλυση της εικόνας.

Ενας εντυπωσιακός τρόπος για να δει κανείς την εικόνα και τις δίνες να ζωντανεύουν κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Αρκεί να κοιτάξουμε γαι 20 δευτερόλεπτα στο κέντρο του σπιράλ της πάνω εικόνας και μετά να δούμε τον πίνακα...



Best way to see Van Gogh's "Starry Night" is to stare at the center of the spiral for 20 seconds and then look at the painting pic.twitter.com/dORjFVdhlx