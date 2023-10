Γιάννης Κακλέας: Ο καλλιτέχνης υπηρετεί μια ουτοπία. Μόνο με αυτή την έννοια, ευσταθεί ο ισχυρισμός του «είμαι Αριστερός» Πολιτισμός 09:44, 13.10.2023 linkedin

Ο σκηνοθέτης Γιάννης Κακλέας θα ήθελε – αν μπορούσε – να κάνει παραστάσεις με τον Μαγιακόφσκι. Αισθάνεται, όπως λέει, ποτισμένος από μια αριστερή σκέψη