Γνωρίζοντας την ιστορία μας: Aπό το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης

Η σειρά ραδιοφωνικών ιστορικών εκπομπών του ΣΚΑΪ 100,3 που παρουσιάζει ο Άρης Πορτοσάλτε είναι αφιερωμένη στη ζωή στην Ευρώπη από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα. Ο ρόλος του ηγεμόνα, η γένεση των εθνών-κρατών, η κοσμική και θρησκευτική εξουσία, ο άνθρωπος μέσα στην κοινωνία, η καθημερινή ζωή, τα ήθη και τα έθιμα. Ο πολιτισμός και η πνευματική ζωή: Γαλιλαίος, Νεύτωνας, Μοντεσκιέ, Ντιντερό, Ρουσώ, Μότσαρτ. Η εκπαίδευση και η πίστη, ο καθολικισμός και η ανατολική εκκλησία.

Στην εκπομπή της Κυριακής 17 Μαρτίου στο όγδοο και τελευταίο μέρος του ντοκιμαντέρ ακούσαμε για την αντίδραση της καθολικής εκκλησίας στα μεταρρυθμιστικά κινήματα. Πώς αντιμετώπισε η καθολική εκκλησία αυτό το μεγάλο κύμα που την έπληξε; Ποιος ήταν ο σκοπός ίδρυσης των νέων θρησκευτικών ταγμάτων και ποιες ήταν οι διαφορές ανάμεσα τους;

Ως ένα επιπλέον μέτρο της αντιμεταρρύθμισης ο Πάπας Παύλος ο τρίτος συγκάλεσε την Σύνοδο του Τρέντο (1545-1563), μια από τις σημαντικότερες συνόδους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας όπου πάρθηκαν αποφάσεις για την ανασυγκρότηση της Εκκλησίας. Περνώντας στην δεύτερη φάση των θρησκευτικών πόλεμων του 1560, που αφορούσε την σύγκρουση των καθολικών με τους καλβινιστές βλέπουμε πως το κύμα βίας εξαπλώνεται και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να φτάσουμε στη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου.

Καθώς οι θρησκευτικές αντιθέσεις συνεχίζονται η Ευρώπη ζει ένα έντονο πολεμικό κλίμα, υπό αυτές τις συνθήκες φτάνουμε στην τρίτη φάση των θρησκευτικών πολέμων, το ξέσπασμα του Τριακονταετή Πολέμου ανάμεσα σε όλα τα κράτη της Ευρώπης και καταλήγουμε στην Συνθήκη της Βεστφαλίας που είχε σαν αποτέλεσμα την λήξη του πολέμου.

Την επιστημονική επιμέλεια όλου του κύκλου των εκπομπών έχει η κυρία Νικολέττα Γιαντσή-Καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Μεσαιωνικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

Χορηγός ΔΕΗ



Για να βρείτε όλο το αρχείο των εκπομπών πατήστε εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.