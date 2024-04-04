Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η Ευρώπη των ιδεών και των πολέμων - Μέρος Β΄

Η σειρά ραδιοφωνικών ιστορικών εκπομπών του ΣΚΑΪ 100,3 που παρουσιάζει ο Άρης Πορτοσάλτε είναι αφιερωμένη στις επαναστάσεις που καθόρισαν τον 19ο αιώνα. Ξεκινώντας από την Αμερικανική Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και το Αμερικανικό Σύνταγμα προχωράει στην Γαλλική Επανάσταση και καταλήγει στην επανάσταση των Ελλήνων.

Την ίδια εποχή η βιομηχανική επανάσταση στην Αγγλία φέρνει ανακατατάξεις στην παραγωγή, την οικονομία και την κοινωνία. Τέλος, αναλύει τη ζωή στην Ευρώπη των ιδεών και των πολέμων, το τέλος των αυτοκρατοριών και τη γένεση των εθνικών κρατών.

Στην εκπομπή της Κυριακής 31 Μαρτίου ο Άρης Πορτοσάλτε με τον κ. Πασχάλη Κιτρομηλίδη σε συνέχεια του πρώτου μέρους του ντοκιμαντέρ ανέλυσαν περαιτέρω το προεισαγωγικό κεφάλαιο που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε περισσότερο τα γεγονότα του 19ου αιώνα. Ξεκινώντας από τον Γάλλο συγγραφέα και φιλόσοφο Μοντεσκιέ του οποίου οι φιλελεύθερες ιδέες επηρέασαν την σύγχρονη πολιτική και κοινωνική οργάνωση, έκαναν μια εκτενή αναφορά στον Ελβετό φιλόσοφο και συγγραφέα Ζαν Ζακ Ρουσσώ του οποίου οι πολιτικές ιδέες επηρέασαν την Γαλλική επανάσταση. Επιπλέον αναφέρθηκαν στον ιδρυτή του Ωφελιμισμού, τον Άγγλο φιλόσοφο και νομικό Τζέρεμι Μπένθαμ και τον Βρετανό φιλόσοφο και πολιτικό οικονομολόγο Τζον Στιούαρτ Μιλ.

Την επιστημονική επιμέλεια έχει ο κύριος Πασχάλης Κιτρομηλίδης, ομότιμος καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος της έδρας της Ιστορίας των Πολιτικών Ιδεών στην Ακαδημία Αθηνών.

