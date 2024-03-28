Αρχαιολογικά ευρήματα από τη ρωμαϊκή εποχή έφεραν στο φως ανασκαφές που εκτελούνται στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, με αφορμή εργασίες του φυσικού αερίου. Πέντε κεραμοσκεπείς τάφοι με πλούσια κτερίσματα, αποκαλύφθηκαν στο νότιο παραλιακό μέτωπο της πόλης, μέσα στον οικοδομικό ιστό, προσθέτοντας έναν ακόμα κομμάτι στο παζλ της ιστορίας.

Η ανακοίνωση για τα νέα ευρήματα έγινε από την αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου Φιλοξένη Αϊτατόγλου στην 36η ετήσια Αρχαιολογική Συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη, που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη.



«Οι ταφές που εντοπίστηκαν, ευτυχώς δεν είχαν επηρεαστεί σημαντικά. Υπήρχε βέβαια μια διατάραξη, καθώς πέρασαν από εκεί όλα τα έργα που έχουν γίνει στην πόλη, όπως αποχέτευση, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες. Ωστόσο σώθηκαν, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά», δήλωσε η κ. Αϊτατόγλου στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τα ευρήματα ήρθαν στο φως από τις εργασίες που εκτελούνται κάτω από δύσκολες συνθήκες, μέσα σε περιορισμένα χρονικά όρια και με μεγάλη δόση …τύχης. «Στην ουσία σκάβουμε στις άκρες των δρόμων, εκεί από όπου περνάει ο αγωγός, σε ένα πλάτος μόνο 50 εκατοστών! Άρα ερχόμαστε σε επαφή με ό,τι εντοπιστεί μέσα εκεί», εξήγησε η αρχαιολόγος. «Το δύσκολο επίσης είναι ότι όταν εντοπιστεί κάτι, επειδή μιλάμε για το κέντρο της Αλεξανδρούπολης, τους δρόμους και τους πεζόδρομους όπου υπάρχει διασκέδαση, θα πρέπει να γίνεται σήμα διακοπής στο δήμο και να ακολουθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα στην πόλη, αλλά και σε μας, που για παράδειγμα όταν ο καιρός δεν είναι καλός, καθυστερούμε και καθυστερούν και τα υπόλοιπα», προσθέτει.

Πάντως, όπως επισημαίνει πρόκειται για ευρήματα που οι αρχαιολόγοι ήταν σίγουροι πως θα ανακαλύψουν, ενώ αντίστοιχη είναι η βεβαιότητα πως υπάρχουν κι άλλες ταφές στην περιοχή. Η γνώση αυτή προκύπτει από προηγούμενες σκαπτικές εργασίες που έγιναν με αφορμή έργα ύδρευσης και αποχέτευσης κατά τις δεκαετίες 1970-1990, τα ευρήματα των οποίων επίσης παρουσίασε η κ. Αϊτατόγλου στο Συνέδριο.

«Το σημαντικό για μας είναι ότι τα ευρήματα είναι της ρωμαϊκής εποχής και θεωρούμε ότι στη θέση εκείνη είναι μια ρωμαϊκή πόλη. Βρήκαμε το νεκροταφείο που είναι εκτεταμένο και έχει αρκετά, πλούσια και ιδιαίτερα ευρήματα, αλλά αυτό που αναζητούμε τώρα, είναι να δούμε πού ήταν ακριβώς η πόλη αυτή», κατέληξε η κ. Αϊτατόγλου. Το θετικό είναι πως οι εργασίες θα συνεχιστούν και το 2024 βορειότερα, οπότε οι αρχαιολόγοι ευελπιστούν να βρουν νέα στοιχεία, που θα βοηθήσουν να συνδεθεί καλύτερα αυτό το κομμάτι της ιστορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

