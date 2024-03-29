Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η Ευρώπη των ιδεών και των πολέμων

Η σειρά ραδιοφωνικών ιστορικών εκπομπών του ΣΚΑΪ 100,3 που παρουσιάζει ο Άρης Πορτοσάλτε είναι αφιερωμένη στις επαναστάσεις που καθόρισαν τον 19ο αιώνα. Ξεκινώντας από την Αμερικανική Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και το Αμερικανικό Σύνταγμα προχωράει στην Γαλλική Επανάσταση και καταλήγει στην επανάσταση των Ελλήνων.

Την ίδια εποχή η βιομηχανική επανάσταση στην Αγγλία φέρνει ανακατατάξεις στην παραγωγή, την οικονομία και την κοινωνία. Τέλος, αναλύει τη ζωή στην Ευρώπη των ιδεών και των πολέμων, το τέλος των αυτοκρατοριών και τη γένεση των εθνικών κρατών.

Στην εκπομπή της Κυριακής 24 Μαρτίου ο Άρης Πορτοσάλτε με τον κ. Πασχάλη Κιτρομηλίδη ανέλυσαν ένα προεισαγωγικό κεφάλαιο για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε περισσότερο τα γεγονότα του 19ου αιώνα. Σε αυτό το κεφάλαιο ξεκίνησαν από την περίοδο του διαφωτισμού και των πολιτικών ιδεών, πραγματοποιώντας μια ιστορική διαδρομή από τον Ιταλό Νικολό Μακιαβέλι στον Άγγλο φιλόσοφο Τόμας Χομπς, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πρώτους διανοητές-θεμελιωτές του σύγχρονου κράτους και ιδρυτής της πολιτικής φιλοσοφίας. Ενώ στην συνέχεια γίνεται μια ειδική αναφορά στον Άγγλο Τζων Λοκ ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους Άγγλους στοχαστές του διαφωτισμού και θεμελιωτής του πολιτικού φιλελευθερισμού.

Την επιστημονική επιμέλεια έχει ο κύριος Πασχάλης Κιτρομηλίδης, ομότιμος καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος της έδρας της Ιστορίας των Πολιτικών Ιδεών στην Ακαδημία Αθηνών.

