Οι εργάτες ενός εργοταξίου στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας ανακάλυψαν 31 τάφους της ρωμαϊκής εποχής που χρονολογούνται στον πρώτο αιώνα, δήλωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές στον παλαιστινιακό θύλακα που διοικείται από το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Οι τάφοι ανακαλύφθηκαν κοντά στην πόλη Μπέιτ Λάχια, στον χώρο του εργοταξίου σε οικιστική περιοχή.

Ο Νάτζι Σαρχάν, υπάλληλος του υπουργείου Δημοσίων Έργων της Γάζας, επιβεβαίωσε την ανακάλυψη και έκανε λόγο για "αποδείξεις" της παρουσίας και άλλων τάφων στον χώρο αυτό.

Οι εργασίες κατασκευής διακόπηκαν και ειδικοί του υπουργείου Αρχαιοτήτων και Τουρισμού της Γάζας άρχισαν να καταγράφουν τις επιτύμβιες πλάκες και τα αντικείμενα, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Ένας ειδικός, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι οι τάφοι θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος ενός νεκροταφείου που συνδέεται με τον γειτονικό ρωμαϊκό χώρο της Μπαλαχίγια.

Construction workers at a building site in northern Gaza have uncovered 31 Roman-era tombs dating from the first century AD. The tombs were discovered near the town of Beit Lahia as work began on an Egyptian-funded residential area, part of a $500 million reconstruction package. pic.twitter.com/0BeAXX1zVY