Στις 23 Φεβρουαρίου 2022, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Women On Top, σε συνεργασία με τις εταιρείες Pfizer και το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας, Henkel, Commit Global και το Ίδρυμα Konrad Adenauer Ελλάδος και Κύπρου και με την υποστήριξη της Νορβηγικής Πρεσβείας, πραγματοποιεί την 5η ετήσια ημερίδα του με τίτλο "Ισότητα & συμπερίληψη στις επιχειρήσεις: μαθήματα από τη Νορβηγία και την Ισλανδία".

Η φετινή ημερίδα θα έχει ως θεματική τις καλές πρακτικές που υιοθετούν επιχειρήσεις και οργανισμοί στην Νορβηγία και την Ισλανδία, και οι οποίες φέρνουν συστηματικά τις χώρες αυτές στην κορυφή των Δεικτών για την έμφυλη ισότητα στην Ευρώπη.

Μέσα από ομιλίες και θεματικά workshops, στελέχη και εργαζόμενοι στις πιο προοδευτικές και υπεύθυνες επιχειρήσεις, θα εξερευνήσουν εργαλεία και μεθοδολογίες που μπορούν να υποστηρίξουν τις προσπάθειες για Ισότητα, Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη και των ελληνικών εταιρειών, και θα μοιραστούν πρωτοβουλίες που ήδη υλοποιούνται με επιτυχία από καινοτόμους οργανισμούς στη χώρα μας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την ημερίδα διά ζώσης, στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Β. & Ε. Γουλανδρή ή διαδικτυακά, κάνοντας εγγραφή στον σύνδεσμο.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου "Gender equality in the corporate world: what can we learn from Norway and Iceland about empowering women in business". Το έργο υλοποιείται από το Women On Top και εντάσσεται στις πρωτοβουλίες ανάπτυξης διμερών σχέσεων που χρηματοδοτούνται από τα EEA and Norway Grants στο πλαίσιο του προγράμματος Greek Business Innovation, με διαχειριστή επιχορήγησης το Innovation Norway Europe.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

