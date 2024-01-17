Free City: 3 δωρεάν εκδηλώσεις στην πόλη για την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου

Κινηματογράφος, βιβλίο και εκθέσεις στη σημερινή δωρεάν ατζέντα μας, για την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου

Προβολή ταινίας “Πρόσκληση σε Γεύμα από έναν Υποψήφιο Δολοφόνο” στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία με την Mooviereel εγκαινιάζουν τη νέα κινηματογραφική τους δράση “HAU Movie Club” και κάνουν ποδαρικό με την αριστουργηματική κλασική αμερικανική κωμωδία μυστηρίου του Robert Moore, “Πρόσκληση σε Γεύμα από έναν Υποψήφιο Δολοφόνο” (Murder By Death).

Η ξεκαρδιστική κωμωδία του Moore, σε σενάριο του γνωστού βραβευμένου συγγραφέα Neil Simon, είναι μια παρωδία των ταινιών και βιβλίων μυστηρίου με ρόλους βασισμένους σε γνωστούς ντετέκτιβ της αστυνομικής λογοτεχνίας, όπως οι: Ηρακλής Πουαρό, Μις Μαρπλ, Τσάρλι Τσαν, Νικ και Νόρα Τσαρλς και Σαμ Σπέιντ.

Ο Neil Simon έχει γράψει μεταξύ άλλων τα θεατρικά “Ξυπόλυτοι στο Πάρκο” (Barefoot in the Park), “Ένα Παράξενο Ζευγάρι” (The Odd Couple), “Σουίτα για Δύο” (Plaza Suite), τα οποία μεταφέρθηκαν με μεγάλη επιτυχία και στην κινηματογραφική οθόνη.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ένα πρωτοκλασάτο καστ ηθοποιών, όπως οι βραβευμένοι με Όσκαρ Maggie Smith, Alec Guinness, David Niven, οι υποψήφιοι για Όσκαρ Peter Sellers, Peter Falk, Eileen Brennan και σε ειδικό ρόλο ο Truman Capote.

17/01, 19:15

Ελληνοαμερικανική Ένωση (Μασσαλίας 22)

