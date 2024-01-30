Έκθεση στο Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη: «Ήμουν και έμεινα ερευνητής και μαθητής»

«Ήμουν και έμεινα ένας ερευνητής και ένας μαθητής» είναι ο τίτλος της έκθεσης που εγκαινιάζεται στο Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη στις 10/2, στο Μαρούσι.

Πρόκειται για την πρώτη έκθεση της χρονιάς με αντιπροσωπευτικά, αγαπημένα έργα του ζωγράφου από διαφορετικές εποχές, κάποια από τα οποία δεν παρουσιάζονται συχνά. Την έκθεση επιμελείται η πρόεδρος του Ιδρύματος Τσαρούχη, Νίκη Γρυπάρη και χωρίζεται σε οκτώ θεματικές ενότητες.

Αναπτύσσονται σε δύο ορόφους του κτιρίου της οδού Πλουτάρχου 28 και το κάθε θέμα εκτίθεται ξεχωριστά: Τοπία, Σπίτια, Στολές και Φορεσιές, Πορτρέτα, Θρησκευτικά, Μυθολογικά, Άνθρωποι με φτερά και τέλος Νεκρές Φύσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιμελητικής προσέγγισης αποτελεί η πρώτη ενότητα όπου αναδεικνύονται τα στοιχεία τα οποία καθόρισαν τη σχέση του ζωγράφου με τη φύση για τη μελέτη των χρωμάτων. Υπάρχουν έργα που τα ζωγράφισε εκ του φυσικού· στα φανταστικά τοπία, τα μυθολογικά, τα θρησκευτικά και τα σκηνικά εντάσσει στοιχεία από αυτή την έρευνα. Ο επισκέπτης λοιπόν, βλέπει στο θέμα «Τοπία» το έργο «Ανατολή από το λιμάνι της Χίου», έργο εκ του φυσικού, και δίπλα σκηνικά, όπως οι «Βάκχες», και φανταστικά τοπία («Νέος κοιμισμένος δίπλα στη θάλασσα») με ουρανούς εμπνευσμένους από εκείνους του παραπάνω έργου.

Όπως έχει πει ο ίδιος ο Γιάννης Τσαρούχης, «η χρησιμοποίηση των κουστουμιών της εποχής του μύθου και όχι της εποχής της δημιουργίας των έργων, είναι μια κακή συνήθεια του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνος. {...} Ήθελα να ζωγραφίσω θέματα θρησκευτικά και μυθολογικά με σύγχρονες φιγούρες και σύγχρονα κοστούμια, έχοντας συναντήσει αυτά τα πρόσωπα στη ζωή, όπως ακριβώς έκαναν πάντοτε οι καλλιτέχνες πριν τον 19ο αιώνα, και τη μανία μου να είμαι αρχαιολογικά πιστός στην ιστορική ακρίβεια του μύθου». (Γιάννης Τσαρούχης Ζωγραφική, σχόλια, σ. VII, αρ. 194).

Πολύ σημαντικό βήμα στην προσπάθεια παρουσίασης του συνόλου του έργου του καλλιτέχνη, αποτελεί η πρόσφατη έκδοση με τίτλο «Μαθήματα Ζωγραφικής» από το Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη και της Εκδόσεις Άγρα. Πρόκειται για τα μαθήματα που παρέδωσε ο Γιάννης Τσαρούχης το 1981 στο Ιωνικό Κέντρο της Χίου, που είχε ιδρύσει ο Ισίδωρος Κιολέογλου. Η έκδοση πραγματοποιήθηκε χάρη στη συνεργασία, την υπομονή και την επιμονή της Ευφροσύνης Δοξιάδη που απομαγνητοφώνησε αυτά τα «Μαθήματα» και έγραψε τα σχόλια με τη βοήθεια του φιλολόγου Αχιλλέα Τζάλα.

Στην έκθεση αυτή, εκτίθενται επίσης έργα του Γιάννη Τσαρούχη, πολλά από τα οποία εικονογραφούν και το βιβλίο. Σημαντικές είναι οι έρευνες και τα μαθήματα που έκανε στο Παρίσι, στη μεγάλη σκηνογράφο, ζωγράφο και ενδυματολόγο, Lila de Nobili και άλλους Γάλλους καλλιτέχνες που ήθελαν να μάθουν βυζαντινή ζωγραφική, και τα οποία συνέλεξε η ίδια η Lila de Nobili και τα δώρισε στο Ίδρυμα του ζωγράφου.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 21/4 και θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις από καλλιτέχνες και φίλους του ζωγράφου, καθώς επίσης και εκπαιδευτικά προγράμματα.

