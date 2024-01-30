Σε κλίμα συγκίνησης και νοσταλγίας εγκαινιάστηκε χθες, το μόνιμο Καμαρίνι του μεγάλου Πειραιώτη ηθοποιού Δημήτρη Παπαμιχαήλ, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, μία από τις τελευταίες επιθυμίες του κορυφαίου Πειραιώτη ηθοποιού.

Η γνωστή ηθοποιός και τελευταία σύντροφος του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Νάντια Μουρούζη, σεβόμενη την επιθυμία του για τη δημιουργία του καμαρινιού του από το ιστορικό ραδιόφωνο του Πειραιά, παραχώρησε στο Κανάλι Ένα 90,4, αντικείμενα ανεκτίμητης ιστορικής αξίας, προκειμένου να μείνουν για πάντα στην πόλη που γεννήθηκε και λάτρεψε.

Χειρόγραφα, φωτογραφίες, θεατρικά κοστούμια, προσωπικά του αντικείμενα αλλά και ένα τιμητικό Κύπελλο του Ολυμπιακού είναι ορισμένα μόνο από τα πολύτιμα εκθέματα στο μόνιμο Καμαρίνι που πλέον κοσμεί την επιβλητική σκάλα του θεάτρου που οδηγεί στο φουαγιέ του θεάτρου.

Η υλοποίηση του σπουδαίου αυτού εγχειρήματος έγινε με την πολύτιμη βοήθεια του Προϊσταμένου Προγράμματος και Πολιτισμού της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά, Παναγιώτη Φύτρα.

Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την εικαστική επιμέλεια του καμαρινιού του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, ανέλαβε ο σπουδαίος σκηνογράφος Μανώλης Παντελιδάκης.

Κατά τη χθεσινή εκδήλωση, τη συγκινητική βραδιά άνοιξε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Πειραιά ενώ η Λένα Αλκαίου ερμήνευσε αγαπημένες επιτυχίες του Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Συγκλονιστική ήταν η στιγμή που μέσα στο θέατρο ακούστηκε η στεντόρεια φωνή του Παπαμιχαήλ, στο πρώτο σήμα του ιστορικού ραδιοφώνου της πόλης μας το 1987 και σε μια συνέντευξη που είχε δώσει το 2001 στο ραδιόφωνο του Πειραιά.

Όλο το θέατρο σιγοτραγούδησε το «Μάτια Βουρκωμένα» και το «Υπομονή» από τις ταινίες του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.