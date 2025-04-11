Η συντήρηση και η αξιοποίηση του Κάστρου των «Διδύμων Τειχών» - στο οποίο οφείλει το όνομά της η πόλη - ήταν πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας του Διδυμοτείχου.

Το Κάστρο κατατάσσεται στα σημαντικότερα της Βόρειας Ελλάδας και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες καστροπολιτείες του ελλαδικού χώρου.Το Υπουργείο Πολιτισμού ικανοποιώντας το αίτημα της, εκπόνησε τις αναγκαίες μελέτες με την υποστήριξη ερευνητικού προγράμματος μεταξύ του ΥΠΠΟ και του ΑΠΘ. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στην τοπική κοινωνία μετά και την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Βάσει των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος, τα σοβαρότερα προβλήματα παθολογίας εντοπίζονται στο οικοδομικό συγκρότημα του Κάστρου, λόγω της φυσικής φθοράς των υλικών, συνδυαστικά με διαβρωτικούς παράγοντες και την έλλειψη συστηματικής συντήρησης.

Πέραν των δομικών και οικοδομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το οχυρωματικό μνημείο, καταγράφεται και η σοβαρή αισθητική υποβάθμιση, εξαιτίας των αυθαίρετων κατασκευών, ιδιαίτερα έξω από τα τείχη, οι οποίες αλλοιώνουν την αισθητική και ιστορική αξία του.

Επίσης, εντοπίζεται περιορισμένη πρόσβαση, λόγω ανεπαρκούς δικτύου διαδρομών, εντός του Κάστρου, αλλά και λόγω έλλειψης σήμανσης και οργανωμένων σημείων εισόδου που καθιστά δύσκολη την περιήγηση για τους επισκέπτες.

Η ιστορία του κάστρου

Το Κάστρο των «Διδύμων Τειχών», το πιο σημαντικό στην επικράτεια της Θράκης, βρίσκεται στην κορυφή του λόφου Καλέ, που δεσπόζει στην πόλη του Διδυμοτείχου και είναι κατασκευασμένο πάνω σε δεκάδες λαξευτά σπήλαια. Με τη σημερινή του μορφή, χρονολογείται από τον 6ο αιώνα μ.Χ.

Στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, το Διδυμότειχο ήταν σημαντικό κέντρο, εμπορικό, διοικητικό και στρατιωτικό. Η στρατηγική του θέση, δίπλα στον Ερυθροπόταμο και κοντά σε οδικά και υδάτινα δίκτυα, εξυπηρετούσε, από αρχαιοτάτων χρόνων, την προστασία και την επιτήρηση της περιοχής.

Η Πύλη της Γέφυρας, στο Κάστρο Διδυμοτείχου

Οι τρεις κύριες είσοδοι του Κάστρου εξυπηρετούν την πρόσβαση από διαφορετικές κατευθύνσεις της πόλης και συνδέονται με την ιστορική και αρχιτεκτονική εξέλιξή του.

Η έκτασή του φτάνει τα 11 εκτάρια.

Η διατήρηση του Κάστρου απαιτεί άμεσες επεμβάσεις αποκατάστασης προκειμένου να διασφαλιστεί η στατική επάρκεια των κατασκευών, να αναδειχθεί η πολιτιστική αξία του μνημείου και να ενισχυθεί η επισκεψιμότητά του.

Προτεραιότητα δίνεται σε επεμβάσεις στις εισόδους του Κάστρου, στις διαδρομές και στον περιβάλλοντα χώρο του.

Οι επεμβάσεις αφορούν στην Πύλη Γέφυρας και στην Πύλη Αγοράς, δύο σημαντικά σημεία της οχύρωσης, με διαδοχικές μετασκευές, η τελευταία στην οθωμανική περίοδο.

Η Πύλη της Γέφυρας, συνδεόταν με την αγροτική ενδοχώρα μέσω της γέφυρας του Ερυθροπόταμου. Η Πύλη της Αγοράς αποτελεί την κύρια είσοδο του Κάστρου. Είναι η πιο οχυρωμένη, λόγω της εγγύτητας με τον οικιστικό ιστό, και συνδέεται με την επέκταση της πόλης, εκτός των τειχών.

