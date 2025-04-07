«Εβδομήντα χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου. 1955-2025. Η επέτειος αυτή δεν αποτελεί για εμάς απλώς αφορμή για μια –επιβεβλημένη- ιστορική ανασκόπηση, είναι, κυρίως, ένα δημιουργικό εφαλτήριο προς το μέλλον. Μια ευκαιρία να στοχαστούμε ποιος είναι ο ρόλος του Φεστιβάλ σήμερα, μετά από δεκαετίες καθοριστικής παρουσίας στο ελληνικό αλλά και το διεθνές καλλιτεχνικό γίγνεσθαι. Η ιστορία του δεν είναι απλώς αρχειακή μνήμη· είναι μια ζωντανή, παλλόμενη παράδοση που μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά, θεμελιώνοντας το αύριο της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Επί επτά δεκαετίες, το Φεστιβάλ υπήρξε πυξίδα πολιτιστικής εξέλιξης, ένας ιδανικός τόπος όπου η φωνή του Αρχαίου Δράματος αντηχεί στον σύγχρονο κόσμο, όπου το Θέατρο, η Μουσική και ο Χορός, μέσα από πρωτοπόρες ερμηνείες, συνομιλούν με αιώνιες υπαρξιακές αναμετρήσεις, δημιουργώντας νέες κοινότητες».

Έτσι παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου για το 2025 η καλλιτεχνική διευθύντρια Κατερίνα Ευαγγελάτου.

«Καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες από όλα τα μέρη της γης, ρηξικέλευθες παραστάσεις, αφηγήσεις για μυθικές μορφές της Τέχνης που πέρασαν από τα θέατρά του, τολμηροί πειραματισμοί και αδιάκοπες αναζητήσεις έχουν σμιλέψει τον χαρακτήρα του θεσμού, καθιστώντας τον ζωντανό φορέα μιας πολιτιστικής ταυτότητας που δεν γνωρίζει σύνορα. Ένα φεστιβάλ με τόσο μακρά πορεία έχει γίνει μάρτυρας και δημιουργός πολιτιστικών εξελίξεων. Είναι ένα με τη ζωή μας. Όσα συντελέστηκαν στην Επίδαυρο και στην Αθήνα δεν είναι εικόνες για ένα μουσείο μνήμης. Η Ιστορία του οργανισμού μας είναι οδηγός και κίνητρο για να συνεχίσουμε την εξερεύνηση» σημείωσε η κυρία Ευαγγελάτου και προσέθεσε:

«Η επέτειος αυτή είναι ένας σταθμός περισυλλογής αλλά και ένα νέο κεφάλαιο. Η επετειακή στιγμή είναι η κατάλληλη αφορμή για να επανεξετάσουμε τη σχέση του Φεστιβάλ με το κοινό και τη σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή. Μπορούμε να λειτουργήσουμε ως πλατφόρμα νέων, ριζοσπαστικών προσεγγίσεων; Μπορεί το Φεστιβάλ να αγκαλιάσει ακόμα πιο ευρεία γκάμα καλλιτεχνικών φωνών, να γίνει σημείο συνάντησης διαφορετικών τεχνών και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής μας; Και τι σηματοδοτεί μια επέτειος σε μια εποχή όπου η Τέχνη κινδυνεύει; Σε μια εποχή όπου προαιώνιες κατακτήσεις για την ελευθερία της έκφρασης τίθενται υπό αμφισβήτηση και ο φανατισμός της ρητορικής του μίσους κερδίζει έδαφος;

Έχουμε την ευθύνη να παρουσιάζουμε έργα που μας βοηθούν να πλοηγηθούμε σε αφιλόξενες εποχές, που σκιαγραφούν τις προκλήσεις του μέλλοντος και μας προετοιμάζουν για όσα θα έρθουν, γιατί όχι έργα που μας συγχύζουν και μας αποπροσανατολίζουν. Έργα που τολμούν να ενοχλήσουν, έργα παρηγορητικά, έργα που αφυπνίζουν.

Στο φετινό μας, επετειακό πρόγραμμα καλούμε μεγάλες μορφές της σύγχρονης Τέχνης, αλλά ταυτόχρονα στρέφουμε το βλέμμα προς το μέλλον, δίνοντας βήμα σε φωνές της νεότερης γενιάς – για πρώτη φορά σε τόσο ευρεία κλίμακα! Παρουσιάζουμε, επιπλέον, Κύκλους έργων με έμπνευση από τη Λογοτεχνία και τις παραδόσεις μας. Δίνουμε πρωταγωνιστική θέση σε τρομερές γυναίκες που δείχνουν τον δρόμο στο Θέατρο, τον Χορό και τη Μουσική. Δημιουργούμε παγκόσμια γεγονότα στην Επίδαυρο, με έναν αστερισμό παραγωγών γεμάτο εκπλήξεις. Προσκαλούμε καλλιτέχνες από δεκάδες χώρες, σε ένα πρόγραμμα πιο διεθνές από ποτέ. Συζητάμε για όσα πονούν, συμμετέχουμε στην παραγωγή ταινιών, διευρύνουμε τις δωρεάν δράσεις μας, ανοίγουμε τα πανιά μας σε νέους χώρους και εγκαθιδρύουμε στρατηγικές συνεργασίες, που ωθούν το Φεστιβάλ στη νέα εποχή του. Και ακόμα, χτίζουμε έργα υποδομής, δημιουργούμε νέες κοινότητες μέσα από τις χειμερινές μας εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στηρίζουμε συστηματικά τη σύγχρονη ελληνική γραφή με την ανάθεση και έκδοση νέων έργων, ανοιγόμαστε σε νέα πεδία συμπράξεων και σας προσφέρουμε ένα πρόγραμμα απολαυστικό, αντάξιο της ιστορίας του οργανισμού μας».

Κύκλος Κλασική Μουσική

«Τα καλλιτεχνικά πεδία που γέννησαν τον θεσμό και βρίσκονται στον πυρήνα του προγράμματός μας όλα αυτά τα χρόνια, το Αρχαίο Δράμα και η λόγια, κλασική, Μουσική, δεν θα μπορούσαν να μην έχουν κεντρικό ρόλο στο εορταστικό, επετειακό μας έτος», συνέχισε η Κατερίνα Ευαγγελάτου, προσθέτοντας:

«Ένας συμπαγής Κύκλος Κλασικής Μουσικής διατρέχει το πρόγραμμα του Ηρωδείου, με λαμπερά ονόματα από το παγκόσμιο στερέωμα. Μεγάλες ορχήστρες αλλά και διακεκριμένοι σολίστ, όπως η Γιούτζα Ουάνγκ, ο Ντανιίλ Τρίφονοφ, ο Ιμάνιουελ Αξ, θα εμφανιστούν φέτος στο ρωμαϊκό ωδείο, ενώ χάρη στην ειδική χορηγία της Τράπεζας Πειραιώς θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε την κορυφαία σολίστ Χίλαρι Χαν με τη Φιλαρμονική του Μονάχου υπό τον Αντρές Ορόσκο-Εστράδα. Καλεσμένοι στη γιορτή θα είναι και οι «διεθνείς» μαέστροι μας Κωνσταντίνος Καρύδης και Θεόδωρος Κουρεντζής, με τον τελευταίο μάλιστα να υπόσχεται μια μυσταγωγική βραδιά Μάλερ με τη Utopia να δονεί την ορχήστρα της Επιδαύρου.

Και φυσικά το πρόγραμμα του Ηρωδείου δεν εξαντλείται εδώ-μεγάλα ονόματα της σύγχρονης μουσικής, όπερα από την Λυρική Σκηνή, αφιέρωμα στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη, Χορός και Θέατρο συνθέτουν έναν προγραμματισμό γεμάτο αντιθέσεις.

Επίδαυρος σημαίνει Φεστιβάλ

Στην καρδιά του προγραμματισμού μας στην Επίδαυρο, το Αρχαίο Δράμα παραμένει σταθερός πρωταγωνιστής μιας πλούσιας, ζωντανής παράδοσης που αναζητά διαρκώς νέους τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας με το σήμερα. Γιατί Επίδαυρος σημαίνει Φεστιβάλ. Και Επίδαυρος σημαίνει Αρχαίο Δράμα.

Πρωτοβουλίες που ενισχύουν την έρευνα, τον γόνιμο διάλογο και την ανανέωση του είδους έχουν τα τελευταία χρόνια σχεδιαστεί και εδραιωθεί. Αποστολή μας είναι η διαλεκτική σύνδεση της κληρονομιάς του Αρχαίου Δράματος με τις σύγχρονες παραστατικές φόρμες και δραματουργικές προσεγγίσεις. Δεν επιδιώκουμε μια μουσειακή αναπαράσταση, αλλά μια δυναμική επανερμηνεία, μια αναμέτρηση με το σήμερα, που γεννά νέες εμπειρίες για τον σύγχρονο θεατή. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Φεστιβάλ έχει υιοθετήσει στρατηγικές δράσεις που αναδεικνύουν τον διάλογο των αρχαίων κειμένων με τις σύγχρονες δραματουργίες».

Κύκλος Contemporary Ancients

Όπως σημείωσε η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, μία από τις πιο αναγνωρισμένες πρωτοβουλίες μας είναι ο Κύκλος Contemporary Ancients, ένα σχέδιο που γιορτάζει φέτος πέντε χρόνια ζωής. «Με άξονα την ανάθεση συγγραφής και σκηνοθεσίας αλλά και την έκδοση θεατρικών έργων που αντλούν την έμπνευσή τους από το Αρχαίο Δράμα, ο Κύκλος έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια νέα, συναρπαστική Θεατρική Σειρά». Δεκατρία πρωτότυπα έργα παρουσιάστηκαν στα θέατρα της Επιδαύρου από το 2021 έως το 2024, από διεθνούς εμβέλειας δημιουργούς, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας, αποδεικνύοντας τη διαχρονική απήχηση του αρχαίου μύθου.

Φέτος, ο Κύκλος διευρύνεται και εξελίσσεται

«Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, ο σπουδαίος συγγραφέας και σκηνοθέτης Ουαζντί Μουαουάντ θα παρουσιάσει τον Όρκο της Ευρώπης, ένα σύγχρονο έργο που έχει στη ρίζα του μια βαθιά σύνδεση με την αρχαία τραγωδία: ο διχασμός στην καρδιά της οικογένειας, η πάλη των δύο φύλων, ο ξεριζωμός, η ολέθρια κληρονομιά της προηγούμενης γενιάς στις επόμενες και η αναζήτηση κάθαρσης είναι θέματα που επανέρχονται στα θεατρικά έργα του Μουαουάντ, τα περισσότερα σε διάλογο με ήρωες του Αρχαίου Δράματος. Επικεφαλής ενός διεθνούς καστ, η διάσημη Γαλλίδα πρωταγωνίστρια του κινηματογράφου Ζιλιέτ Μπινός για πρώτη φορά στη σκηνή της Επιδαύρου. Στη Μικρή Επίδαυρο, ο Ιούλιος είναι αφιερωμένος στον Κύκλο, με ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει όχι μόνο θεατρικά έργα αλλά και μουσικοθεατρικές και κινηματογραφικές δημιουργίες σε μια καλλιτεχνική σύζευξη διαφορετικών ειδών και γλωσσών, που μας οδηγεί σε μια νέα, πιο ελεύθερη προσέγγιση.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε την πρόσκληση σημαντικών διεθνών σκηνοθετών, με ιδιαίτερο καλλιτεχνικό στίγμα, να εργαστούν με ελληνικό θίασο. Μετά τον Φρανκ Κάστορφ (2023) και τον Τιμοφέι Κουλιάμπιν (2024), η συνεργασία αυτή συνεχίζεται με τον Ούλριχ Ράσε, από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της γενιάς του, που εντυπωσίασε το κοινό της Επιδαύρου με τον Αγαμέμνονα του Αισχύλου (2022) και φέτος καταπιάνεται με την Αντιγόνη του Σοφοκλή, στα θυρανοίξια των Επιδαυρίων, σκηνοθετώντας έναν θίασο ταλαντούχων Ελλήνων ηθοποιών, σε συμπαραγωγή με το Εθνικό μας Θέατρο, η οποία έχει συμβολική σημασία. Το Αρχαίο Δράμα, ανεξάντλητο στις δυνατότητές του, μας καλεί να το προσεγγίσουμε με τόλμη, όπως τολμούσαν οι δημιουργοί του».

Για την Αθήνα η Κ. Ευαγγελάτου είπε: «Η ίδια τόλμη, μπολιασμένη με την ορμή της νεότητας, διατρέχει το πρόγραμμά μας στην Αθήνα. Πρωτοεμφανιζόμενοι στο Φεστιβάλ νέοι Έλληνες δημιουργοί αλλά και ιδιοσυγκρασιακοί καλλιτέχνες από τις διεθνείς σκηνές θα παρουσιάσουν πρωτότυπα έργα Θεάτρου και Χορού στην Πειραιώς 260, χώρο που ανακάλυψε το Φεστιβάλ πριν 20 χρόνια και τον ανέδειξε ως τοπόσημο της πρωτοπορίας των παραστατικών τεχνών στη χώρα μας. Από τη Νοεμή Βασιλειάδου και τη Δαφίν Αντωνιάδου ως τον Κωνσταντίνο Παπανικολάου, τη Σοφία Αντωνίου, τον Αλέξανδρο Σταυρόπουλο και την Έμιλυ Λουίζου, η νεότητα πρωταγωνιστεί και συνομιλεί με την παγκόσμια πρωτοπορία: Kαρολίνα Μπιάνκι, Ίντιο Σισάβα, Φέι Ντρίσκολ και Μιτ Βάρλοπ είναι μερικοί μόνο από τους αναγνωρισμένους στο εξωτερικό καλλιτέχνες που μας συστήνουν τις διαφορετικές σκηνικές τους γλώσσες αυτό το καλοκαίρι».

Συνεχίζοντας η Κατερίνα Ευαγγελλάτου επισήμανε πως δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τη γιορτή των 70 χρόνων του Φεστιβάλ και κάποιες μορφές θρυλικές, που έχουν συνδέσει τη διαδρομή τους όχι μόνο με την ιστορία του θεσμού αλλά και με την ιστορία της διεθνούς και εγχώριας καλλιτεχνικής δημιουργίας:

«Η εμβληματική προσωπικότητα της Αριάν Μνουσκίν και το ιστορικό Θέατρο του Ήλιου θα ανοίξουν το πρόγραμμα της Πειραιώς 260 κατακλύζοντας τον Χώρο Δ με τους ”δράκους” της Ιστορίας, στην τελευταία επετειακή παράσταση του διάσημου θιάσου, που προσεγγίζει με τη γνώριμη ποιητική ματιά της Μνουσκίν την πρώτη περίοδο της Ρωσικής Επανάστασης. Ο πολυσχιδής εικαστικός και σκηνοθέτης Ουίλλιαμ Κέντριτζ αναβιώνει μια μεγάλη στιγμή του από το παρελθόν, επιστρέφοντας στο Faustus in Africa!. Μέσα σε ένα καλοκουρδισμένο θεατρικό σύμπαν, με κυρίαρχο στοιχείο τις μάσκες, μεταφέρει την ιστορία του ήρωα που πουλάει την ψυχή του στον Διάβολο με αντάλλαγμα την αυθεντική απόλαυση και την αιώνια νεότητα, στην Αφρική!

Αλλά και στην Επίδαυρο, με τον Θεόδωρο Τερζόπουλο, τον Γιάννη Χουβαρδά, τον Μιχαήλ Μαρμαρινό, μεγάλες μορφές της θεατρικής Τέχνης καταθέτουν τις δημιουργίες τους, απόσταγμα της σπουδαίας διαδρομής τους.

Οι αναφορές στην πολυετή ιστορία του Φεστιβάλ πραγματοποιούνται και με την αξιοποίηση του αρχειακού υλικού του οργανισμού για τη δημιουργία ενός επετειακού λευκώματος, σε επιμέλεια του Πάνου Γιαννικόπουλου, αλλά και ενός ντοκιμαντέρ με μαρτυρίες από καλλιτέχνες και ανθρώπους που ζουν το Φεστιβάλ από μέσα.

Η εκπροσώπηση όσο το δυνατόν περισσότερων καλλιτεχνικών ειδών και καλλιτεχνικών γλωσσών βρίσκεται στον πυρήνα του φετινού προγραμματισμού σε όλους τους χώρους. Εικαστικές εγκαταστάσεις αλλά και κινηματογράφος, συζητήσεις, και καλοκαιρινά live με μουσικές του κόσμου εντάσσονται στις δράσεις μας, που αγκαλιάζουν κάθε πνοή καλλιτεχνικής έκφρασης, διαφορετικές φόρμες, δραματουργίες, ρεπερτόριο και συντελεστές. Σε μια αναπάντεχη σύμπραξη, το Φεστιβάλ ενώνει τις δυνάμεις του με την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου για τη δημιουργία μιας ταινίας, η οποία αντλεί την έμπνευσή της από τη σοφόκλεια Ηλέκτρα, με τη σκηνοθεσία να μοιράζεται σε επτά σκηνοθέτιδες/ες, σε μια ευθεία αναφορά στις επτά δεκαετίες του οργανισμού μας».

Επικοινωνία με το παγκόσμιο καλλιτεχνικό στερέωμα

Η ανάδειξη του διεθνούς χαρακτήρα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και η επικοινωνία με το παγκόσμιο καλλιτεχνικό στερέωμα παραμένει στο επίκεντρο των αναζητήσεών μας, σημειώνει η κ. Ευαγγελάτου σημειώνοντας πως εκτός από τη συνάντηση ξένων δημιουργών με Έλληνες καλλιτέχνες, ο διάλογος αυτός εκφράζεται και μέσα από την προβολή σημαντικών Ελλήνων και Ελληνίδων δημιουργών που διαπρέπουν στο Θέατρο, τη Μουσική και τον Χορό αφήνοντας το στίγμα τους στις διεθνείς σκηνές,. και προσθέτει:

«Ο σπουδαίος αρχιμουσικός Θεόδωρος Κουρεντζής αναμετριέται στην ορχήστρα της Επιδαύρου με το μεγαλείο του Μάλερ, σε μια σπάνια παρουσίαση μουσικού έργου στο Αρχαίο Θέατρο, η μουσική ιδιοφυία του Κωνσταντίνου Καρύδη θα καθοδηγήσει την Chamber Orchestra of Europe στο Ηρώδειο, η Πατρίσια Απέργη, χορογράφος με έντονο αποτύπωμα στις διεθνείς σκηνές, παρουσιάζει στην Πειραιώς 260 τις διεκδικήσεις των γυναικών μέσα στους αιώνες, ενώ η διακεκριμένη για την ποιητικότητα του έργου της, Κυπριακής καταγωγής, Αλεξάνδρα Βάιερσταλ θα παρουσιάσει τη νέα της δημιουργία, σε συνεργασία με διεθνή ομάδα ερμηνευτών.

Το grape, η πλατφόρμα προβολής και εξαγωγής της ελληνικής παραστατικής δημιουργίας παγκοσμίως, στην τρίτη του πλέον χρονιά, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Φεστιβάλ, και με τη μόνιμη στήριξη της Mastercard και της Εθνικής Τράπεζας υποδέχεται φέτος περισσότερους από 90 προσκεκλημένους, από 30 και πλέον χώρες. Παράλληλα με το πλούσιο πρόγραμμα δυναμικών Ελλήνων και Ελληνίδων δημιουργών που θα παρουσιάσει σε καλλιτεχνικές διευθύντριες και επικεφαλής προγραμματισμού από όλον τον κόσμο, εγκαινιάζει και μια σημαντική συνεργασία με το European Festivals Association, την Ένωση των μεγαλύτερων φεστιβάλ της Ευρώπης, συνδιοργανώνοντας και φιλοξενώντας στην Πειραιώς 260 ένα Συνέδριο γύρω από τις δυνατότητες πολιτιστικών ανταλλαγών, συνεργασιών και εκπαιδευτικών δράσεων. Είμαστε ιδιαιτέρως υπερήφανες για την απήχηση αυτής της πλατφόρμας, που συστηματοποιεί την εξωστρέφεια, στέλνοντας ελληνικές καλλιτεχνικές δημιουργίες σε περισσότερες από 40 πόλεις της Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερικής, και καθιστά το Φεστιβάλ δυναμικό εταίρο πολιτιστικών ανταλλαγών και ταυτόχρονα άξιο πρεσβευτή της χώρας μας σε σπουδαίες διοργανώσεις και ιστορικά φεστιβάλ.

Σημαντικές συνέργειες

Επιπλέον, συμπράξεις και συνέργειες με οργανισμούς, φορείς και καλλιτεχνικά σχήματα υψηλού κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό θεμελιώνουν γέφυρες δημιουργίας και συνεργασίας για το μέλλον. Σταθερές στο πρόγραμμα μας συνεργασίες δεκαετιών: Εθνικό Θέατρο, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Εθνική Λυρική Σκηνή, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας. Συνεργασία εκ νέου με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για μια συναυλία με τον σπουδαίο Νικόλα Πιοβάνι. Νέες, σημαντικές συμπράξεις: Μία με την Τεχνόπολη και τον Δήμο Αθηναίων για το Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβηττού, θέατρο που αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι στης ιστορίας μας κατά το παρελθόν και στο οποίο επιστρέφουμε με τέσσερα σύγχρονα μουσικά γεγονότα, που εγκαινιάζονται με τη συναυλία της αντισυμβατικής Arca! Επιπλέον, δύο ξεχωριστές παραγωγές σε συνεργασία και συμπαραγωγή με το Κέντρο Πολιτισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διευρύνουν τους χώρους του Φεστιβάλ, σε διάλογο με έναν από τους πιο δυναμικούς φορείς πολιτισμού του τόπου μας. Επιπλέον, μια site specific περφόρμανς στις όχθες του Κηφισού, σε συνεργασία με τον Δήμο Κηφισιάς, που θα καταλήξει στο ρωμαϊκό Αδριάνειο Υδραγωγείο στη Δεξαμενή, χαράσσει νέα καλλιτεχνικά μονοπάτια στην πόλη και εκφράζει με τον πιο εύγλωττο τρόπο την αυξανόμενη ανησυχία για τους υδάτινους πόρους και τη διαχείρισή τους».

Subset Festival

Το Ωδείο Αθηνών παραμένει σταθερός συνοδοιπόρος μας στη διοργάνωση του Subset Festival, που επιστρέφει πιο διεθνές από ποτέ. Ryoji Ikeda, Mouse on Mars ft. Dodo NKishi, Christina Vantzou και πολλοί ακόμα καλλιτέχνες και σολίστ, σύνολα και σχήματα, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εργαστήρια, αναθέσεις νέων έργων, ηχητικές εγκαταστάσεις και δυναμικά vibes βάζουν τη νέα μουσική στον χάρτη του αθηναϊκού κέντρου. Μια πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται σε ένα ακόμα στοίχημα του Φεστιβάλ, να διευρύνει το κοινό του με καλλιτεχνικά γεγονότα που προσκαλούν και εμπνέουν νέες ομάδες θεατών, και με ιδιαίτερη έμφαση στο νεανικό κοινό, θεμέλιο λίθο της συνέχειας και της εξέλιξης του θεσμού.

Τρομερές γυναίκες

Στην Πειραιώς 260, τον πρώτο λόγο έχουν οι γυναίκες! Γυναίκες τρομερές, με βαθύ καλλιτεχνικό αποτύπωμα, όπως η Αριάν Μνουσκίν, που ανοίγει το πρόγραμμα του Φεστιβάλ στην Αθήνα, γυναίκες τολμηρές, νεότερης γενιάς, πρωτοεμφανιζόμενες στις σκηνές μας είτε αναγνωρισμένες και βραβευμένες, πρέσβειρες διαφορετικών καλλιτεχνικών γλωσσών, φορείς νέων ιδεών, επίμονες και ξεχωριστές, δίνουν πνοή στο ελληνικό και διεθνές πρόγραμμά μας. Η Καρολίνα Μπιάνκι, η Ελίνε Άρμπο, η Ντάρια Ντεφλοριάν, η Φέι Ντρίσκολ, η Μιτ Βάρλοπ αλλά και η Κατερίνα Γιαννοπούλου, η Σοφία Καραγιάννη, η Έλενα Μαυρίδου, η Ιώ Βουλγαράκη και πολλές ακόμα επικεφαλής καλλιτέχνιδες του φετινού προγράμματος ενώνουν τις φωνές τους στις σκηνές μας.

Κύκλος Η σκηνή των βιβλίων

Δυο ιδιαίτεροι θεματικοί Κύκλοι δεσπόζουν στο πρόγραμμα της Πειραιώς 260. Τα βιβλία ανεβαίνουν φέτος στη σκηνή, με 8 παραστάσεις, 6 ελληνικές και 2 ξένες, βασισμένες σε σύγχρονα λογοτεχνικά αριστουργήματα, από διάσημους συγγραφείς αλλά και λιγότερο γνωστές φωνές της λογοτεχνίας. Ανάμεσά τους τρία Νομπέλ. Η Ανί Ερνό, η Χαν Γκανγκ και ο Ζοζέ Σαραμάγκου δίνουν, με την αριστοτεχνική γραφή τους, νέα πνοή στη θεατρική εμπειρία θέτοντας θεμελιώδη ερωτήματα για την ανθρώπινη κατάσταση.

Κύκλος Ρίζες

O κύκλος Ρίζες σηματοδοτεί την επιστροφή στις ρίζες του θεατρικού λόγου και της ελληνικής παράδοσης με πέντε θεατρικά έργα – από τον Κατσούρμπο του Χορτάτση έως μια μετα-αποκαλυπτική εκδοχή του Καραγκιόζη, και από τα κωμικά ”νούτικα” μιας άλλης εποχής ως τις αρχετυπικές γυναικείες μορφές της υπαίθρου. Στον Κύκλο εντάσσεται και μια μουσική βραδιά στη Μικρή Επίδαυρο, όπου ο Αύγουστος είναι αφιερωμένος αποκλειστικά στη Μουσική.

Όπως είπε ακόμα η καλλιτεχνική διευθύντρια:

«Ξεχωριστά, μεγάλης κλίμακας καλλιτεχνικά γεγονότα, ειδικά σχεδιασμένα για τον εορτασμό του Επετειακού έτους 2025 -τις θεατρικές παραστάσεις σε σκηνοθεσία των Ούλριχ Ράσε, Γιάννη Χουβαρδά και Ουαζντί Μουαουάντ και τη συναυλία του Θεόδωρου Κουρεντζή με την Utopia-, αγκαλιάζει φέτος το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με τη γενναιόδωρη στήριξη του οποίου υλοποιούνται οι μεγάλες παραγωγές του Φεστιβάλ στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

Στο πλαίσιο της φετινής επετείου ανακοινώνουμε υπερήφανα κι ένα σημαντικό έργο υποδομής που αναμένεται να υλοποιηθεί στην Επίδαυρο, δίπλα στον εκθεσιακό μας χώρο, με την ευγενική χορηγία της ΔΕΗ, μεγάλου χορηγού και σταθερού συνοδοιπόρου μας. Το περίπτερο πολλαπλών χρήσεων στον Αρχαιολογικό Χώρο Eπιδαύρου, σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο Flux Office, αποτυπώνει το όραμα για μια αρμονικά ενταγμένη στο φυσικό τοπίο κατασκευή».

Καταλήγοντας η Κατερίνα Ευαγγέλλου ευχαρίστησε την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, «για την πολύτιμη στήριξη του φετινού σχεδιασμού». Ξεχωριστές ευχαριστίες, «ια την ουσιαστική τους συμβολή» απηύθυνε προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Δημήτρη Πασσά, καθώς και σε όλα τα μέλη του, τους καλλιτεχνικούς συμβούλους, τον γενικό διευθυντή και φυσικά σε ολόκληρη την ομάδα του Φεστιβάλ, που «με ενθουσιασμό εργάζεται για να σας παραδώσουμε αυτό το πολυσύνθετο και εκτενές πρόγραμμα». Επίσης στο δίκτυο συνεργατών σε φορείς, ιδρύματα και καλλιτεχνικούς θεσμούς, καθώς και στους δωρητές, χορηγούς και υποστηρικτές του έργου και στις/ στους περισσότερους/ες από 3.000 καλλιτέχνιδες και καλλιτέχνες που «αφήνουν τη δική τους ξεχωριστή σφραγίδα στη φετινή διοργάνωση, διαμορφώνοντας ένα ανεπανάληπτο ψηφιδωτό».

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.