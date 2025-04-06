Ντίνος Ηλιόπουλος: Νεαρός με την οικογένειά του στη Μασσαλία

Μια φωτογραφία - ντοκουμέντο δημοσιοποίησε στο προφίλ του στο Instagram, ο Άρης Λουπάσης. Πρόκειται για μια φωτογραφία του αγαπημένου ηθοποιού του θεάτρου και του κινηματογράφου Ντίνου Ηλιόπουλου με την οικογένειά του στη Μασσαλία το 1930, όταν ήταν μόλις 27 ετών.

Τo κείμενο αναλυτικά:

Ο νεαρός τότε Ντίνος Ηλιόπουλος (δεξιά), με τους γονείς του Ηλία και Αθηνά και τα αδέρφια του Σμαράγδα, Αλέκο και Κική, κατά την διαμονή τους στην Μασσαλία της Γαλλίας το 1930. Η Αθηνά Ηλιόπουλου γεννήθηκε το 1888 στη Σαναά της Υεμένης, με ρίζες από την Αμαλιάδα. Το 1907 παντρεύτηκε στη Βηρυτό τον Ηλία Ηλιόπουλο, επίσης με καταγωγή από την Αμαλιάδα και το ζευγάρι εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου και δημιούργησε την οικογένειά του, αποκτώντας τέσσερα παιδιά. Αργότερα, λόγω των εμπορικών δραστηριοτήτων της οικογενειακής επιχείρησης, η οικογένεια μετακόμισε στη Μασσαλία της Γαλλίας. Εκεί, οι γονείς, άνθρωποι με σπάνια φινέτσα, γαλλική καλλιέργεια και ελληνικές αξίες, φρόντισαν να προσφέρουν στα παιδιά τους υψηλού επιπέδου μόρφωση και μια παιδική ηλικία γεμάτη θαλπωρή και αγάπη. Ο Ντίνος θα τελειώσει το Γυμνάσιο με άριστα και το 1935 θα επιστρέψει οικογενειακώς στην Ελλάδα όπου θα διαμείνουν σε ένα μοντέρνο διαμέρισμα στην οδό Πατησίων. Όταν η επιχείρηση πτώχευσε, δύο χρόνια αργότερα, ο πατέρας απεβίωσε, αφήνοντας τη μητέρα Αθηνά να αναλάβει με αξιοπρέπεια και σθένος την ανατροφή των παιδιών της. Ήταν εκείνη που στάθηκε ακούραστη δίπλα στον μικρό Ντίνο, όταν σε ηλικία μόλις δέκα ετών νόσησε σοβαρά από τύφο και έμεινε σχεδόν σε κώμα για έξι μήνες. Δεν απομακρύνθηκε στιγμή από κοντά του. Και στα χρόνια της αναγνώρισής του, όταν ο γιος της απογείωνε την καριέρα του στην υποκριτική, σε κάθε πρεμιέρα υπήρχε πάντα μία ξεχωριστή θέση στην πρώτη σειρά για μια αριστοκρατική γυναίκα με ασημένια μαλλιά, που καθόταν με υπερηφάνεια και συγκίνηση, απολαμβάνοντας τη δικαίωση και την επιτυχία του παιδιού της. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος δεν υπήρξε απλώς ένας σπουδαίος ηθοποιός· ήταν μια αερική παρουσία της σκηνής και της οθόνης, ένας ευγενής πρίγκιπας της τέχνης, που βάδιζε πάντα με χάρη ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση. Με βλέμμα μελαγχολικό και κίνηση σχεδόν χορευτική, χάριζε στις ερμηνείες του μια λεπτότητα ποιητική, σαν να ψιθύριζε στίχους αντί για λόγια. Ένας σεμνός ποιητής του θεάτρου, που άφησε πίσω του όχι μόνο ρόλους, αλλά ένα φως διακριτικό, που ακόμα μας ζεσταίνει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.