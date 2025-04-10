Φεστιβάλ των Καννών: Οι 19 ταινίες που διεκδικούν «τον χρυσό φοίνικα»

Η Σκάρλετ Γιόχανσον μπροστά και πίσω από την κάμερα, έξι σκηνοθέτιδες στο διαγωνιστικό τμήμα, επιστροφή του Τζαφάρ Παναχί και του Γουές Άντερσον δίπλα σε νέα ταλέντα: το 78ο Φεστιβάλ των Καννών ανακοίνωσε σήμερα 19 ταινίες που θα συμμετάσχουν στο διαγωνιστικό τμήμα, στέλνοντας το μήνυμα ότι λαμβάνει σοβαρά τη σεξουαλική βία στην 7η τέχνη.

Εκτός από τον Τομ Κρουζ, που αναμένεται να παρουσιάσει το τελευταίο "Mission: Impossible" και τον Ρόμπερτ ντε Νίρο, για έναν τιμητικό Χρυσό Φοίνικα, που έχουν ήδη ανακοινωθεί, ο Μάιος υπόσχεται εκ νέου μια παρέλαση διεθνών σταρ στο κόκκινο χαλί των Καννών.

Οι φεστιβαλιστές αναμένεται να διασταυρωθούν με τον τραγουδιστή και ακτιβιστή Μπόνο, για μία ταινία γύρω από το συγκρότημά του U2, τον Χοακίν Φίνιξ, την Τζόντι Φόστερ και να δουν τον Χάρις Ντίκινσον, τον ηθοποιό του "Babygirl", να περνάει πίσω από την κάμερα. Ο Γουές Άντερσον συμμετέχει και πάλι στο διαγωνιστικό για μια ταινία με τον Γκιγέρμο ντελ Τόρο, μαζί με τους Τομ Χανκς, Ριζ Άχμεντ, Σαρλότ Γκενσμπούρ και Σκάρλετ Γιόχανσον.

Η τελευταία θα παρουσιάσει, στα 40 της, την πρώτη ταινία της ως σκηνοθέτις, το "Eleanor The Great". Μια επιλογή στο τμήμα "Ένα βλέμμα", σαν ένα σύμβολο της ανατροπής μιας βιομηχανίας που δίνει λίγο λίγο όλο και περισσότερο χώρο στις γυναίκες σκηνοθέτιδες και θέλει να δείξει πως μπορεί να αντλήσει μαθήματα από το κίνημα #MeToo.

Το φεστιβάλ, που κλήθηκε να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα από την ερευνητική επιτροπή της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης για τη σεξιστική και σεξουαλική βία στον χώρο του πολιτισμού την προηγούμενη μέρα, διαβεβαιώνει πως "έλαβε σοβαρά υπόψη τις συστάσεις της".

"Είμαι ευτυχής που μια αλλαγή εξακολουθεί να επιβάλλεται με σθένος και δύναμη. Οι γυναίκες ακούγονται επιτέλους. Το φεστιβάλ είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και δεν απαιτούν πια τη θέση τους", πρόσθεσε η πρόεδρός του Ίρις Κνόμπλοχ.

Συνολικά, έξι ταινίες γυναικών σκηνοθετών θα συμμετάσχουν στο διαγωνιστικό, πλησιάζοντας το ρεκόρ των επτά που καταγράφηκε το 2023. Αυτό μπορεί ακόμη να ξεπεραστεί καθώς οι διοργανωτές, που είδαν περισσότερες από 2.000 ταινίες προβλέπουν να συμπληρώσουν την επιλογή τους μέχρι το Πάσχα. Ο Τέρενς Μάλικ ή ο Τζιμ Τζάρμους θα είναι επίσης παρόντες στο φεστιβάλ.

Δεκαεννέα ταινίες διαγωνίζονται προς το παρόν για να διαδεχθούν το "Anora" του Αμερικανού Σον Μπέικερ που κέρδισε πέρυσι τον Χρυσό Φοίνικα.

Οι αδελφοί Νταρντέν θα προσπαθήσουν να κερδίσουν τον τρίτο Φοίνικα στην ιστορία τους και η Γαλλίδα Ζουλία Ντουκουρνό, που προσέλαβε τον Ταχάρ Ραχίμ και την Γκολσιφτέ Φαραχανί, ελπίζει σε μία δεύτερη διάκριση, μετά το "Titane". Στο διαγωνιστικό θα συμμετάσχουν επίσης με ταινίες τους ο Βραζιλιάνος Κλέμπερ Μεντόζα Φίλιο, ο Ιταλός Μάριο Μαρτόνε και η Αμερικανίδα Κέλι Ράιχαρντ. Η Γαλλίδα Αφσιά Ερζί κάνει τα πρώτα βήματά της στην αναμέτρηση για τον Χρυσό Φοίνικα.

Πρόεδρος της επιτροπής είναι η Ζιλιέτ Μπινός, μία από τις πιο γνωστές διεθνώς Γαλλίδες σταρ για μια διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί από τις 13 μέχρι τις 24 Μαΐου, σε ένα τεταμένο πλαίσιο, μεταξύ ανησυχιών των καλλιτεχνών για την προεδρία Τραμπ και πολέμων, στην Ουκρανία όπως και στη Μέση Ανατολή.

Στην οθόνη, ο Ουκρανός Σεργκέι Λοζνίτσα θα μιλήσει για την "ΕΣΣΔ των χρόνων του 1930 της εποχής των σταλινικών διώξεων" (διαγωνιστικό τμήμα) και ο εξόριστος Ρώσος σκηνοθέτης Κίριλ Σερεμπρένικοφ προσαρμόζει την "Εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε", το μυθιστόρημα του Ολιβιέ Γκεζ. Ο Ιρανός Τζαφάρ Παναχί, που είχε φυλακιστεί στην πατρίδα του, αναμένεται επίσης.

"Έχουμε σε αυτή την επιλογή κινηματογραφιστές που αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους σε έναν δημόσιο διάλογο για τον κόσμο", δήλωσε ο διευθυντής του φεστιβάλ Τιερί Φρεμό σε συνέντευξη Τύπου. "Οι ταινίες αυτές περιγράφουν έναν κόσμο (...) δύσκολο, με εντάσεις, με βία όπου ο καθένας πρέπει να έχει θέση αλλά και έναν κόσμο που είναι αυτός που γνωρίσαμε , που θέλουμε και που συνεχίζουμε να βλέπουμε να αναδύεται".

Το φεστιβάλ ανακοίνωσε επίσης την ταινία έναρξης, μια ταινία με τη Γαλλίδα τραγουδίστρια Ζιλιέτ Αρμανέ που φέρει τον τίτλο "Partir un jour", και αναμένεται να αποκαλύψει προσεχώς τη σύνθεση της κριτικής επιτροπής.

Οι επιλογές για τα παράλληλα τμήματα αναμένεται να ανακοινωθούν την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

