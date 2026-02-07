Brad Arnold: Πέθανε ο frontman των «3 Doors Down»

Έφυγε, σήμερα, από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών, ο Μπραντ Αρντολντ, ιδρυτικό μέλος και frontman των «3 Doors Down», έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Ο καλλιτέχνης είχε διαγνωστεί το 2025 με καρκίνο του νεφρού, στο τέταρτο στάδιο.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε το συγκρότημα μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως ο Aρντολντ άφησε, ήρεμα, την τελευταία του πνοή, στον ύπνο του, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Tζένιφερ και την οικογένειά του, μετά από μια γενναία μάχη με την ασθένεια.

Παράλληλα, προστίθεται μεταξύ άλλων πως, πέρα από το καλλιτεχνικό του έργο, όσοι τον γνώρισαν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με καλοσύνη, χιούμορ, ταπεινότητα και βαθιά αγάπη για την οικογένεια και τους φίλους του.

Η οικογένεια ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξη και την αγάπη που έχει δεχθεί και ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Ως ιδρυτικό μέλος, τραγουδιστής και αρχικός ντράμερ των «3 Doors Down», ο Arnold συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του «mainstream rock» των αρχών της δεκαετίας του 2000, συνδυάζοντας το «post-grunge» μουσικό άκουσμα με άμεσο, συναισθηματικό στίχο που άγγιξε εκατομμύρια ακροατές.

Υπήρξε ο δημιουργός μερικών από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της μπάντας, ανάμεσά τους και το εμβληματικό «Kryptonite», το οποίο έγραψε σε ηλικία μόλις 15 ετών, κατά τη διάρκεια μαθήματος μαθηματικών.

Η μουσική του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα, δημιουργώντας στιγμές και αναμνήσεις που σημάδεψαν τη γενιά των 90s και όχι μόνο.

Πηγή: skai.gr

