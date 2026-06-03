Την ευκαιρία να κατακτήσει το μοναδικό Grand Slam που λείπει από τη συλλογή της έχασε η Αρίνα Σαμπαλένκα, καθώς έπεσε θύμα έκπληξης στα προημιτελικά του Ρολάν Γκαρός.

Η Λευκορωσίδα επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης αντιμετώπισε τη Ρωσίδα Ντιάνα Σνάιντερ (Νο 23 στον κόσμο), κέρδισε το πρώτο σετ και προηγήθηκε 4-1 και 5-3 στο δεύτερο, αλλά ακολούθησε στη συνέχεια κατέρρευσε και είχε την 22χρονη αντίπαλό της να κερδίζει δέκα σερί games και να φτάνει στη μεγάλη νίκη με 3-6, 7-5, 6-0, μετά από 2 ώρες και 12 λεπτά αγώνα.

Αντίπαλος της Ρωσίδας στον ημιτελικό θα είναι η μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης, Μάγια Χβαλίνσκα. Η 24χρονη Πολωνή, που ξεκίνησε από το ταμπλό των προκριματικών και πριν το τουρνουά ήταν στο Νο 114 της παγκόσμιας κατάταξης, συνέχισε την πορεία της στο Παρίσι νικώντας με 7-6, 6-3 τη Ρωσίδα Άννα Καλίνσκαγια (Νο 24 στον κόσμο), χωρίς να πτοηθεί από το γεγονός ότι έχασε ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα (5-1) στο πρώτο σετ.

Στους οκτώ αγώνες που έδωσε για να φτάσει ως την τετράδα έχασε μόνο ένα σετ, αυτό από τη Μαρία Σάκκαρη στον τρίτο γύρο.

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