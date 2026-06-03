Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Rolland Garros: Αποκλείστηκε στα προημιτελικά το Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, Αρίνα Σαμπαλένκα

«Μπλακάουτ» και αποκλεισμός για τη Σαμπαλένκα, η Σνάιντερ στα ημιτελικά του Ρολάν Γκαρός

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Αρίνα Σαμπαλένκα

Την ευκαιρία να κατακτήσει το μοναδικό Grand Slam που λείπει από τη συλλογή της έχασε η Αρίνα Σαμπαλένκα, καθώς έπεσε θύμα έκπληξης στα προημιτελικά του Ρολάν Γκαρός.

Η Λευκορωσίδα επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης αντιμετώπισε τη Ρωσίδα Ντιάνα Σνάιντερ (Νο 23 στον κόσμο), κέρδισε το πρώτο σετ και προηγήθηκε 4-1 και 5-3 στο δεύτερο, αλλά ακολούθησε στη συνέχεια κατέρρευσε και είχε την 22χρονη αντίπαλό της να κερδίζει δέκα σερί games και να φτάνει στη μεγάλη νίκη με 3-6, 7-5, 6-0, μετά από 2 ώρες και 12 λεπτά αγώνα.

Αντίπαλος της Ρωσίδας στον ημιτελικό θα είναι η μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης, Μάγια Χβαλίνσκα. Η 24χρονη Πολωνή, που ξεκίνησε από το ταμπλό των προκριματικών και πριν το τουρνουά ήταν στο Νο 114 της παγκόσμιας κατάταξης, συνέχισε την πορεία της στο Παρίσι νικώντας με 7-6, 6-3 τη Ρωσίδα Άννα Καλίνσκαγια (Νο 24 στον κόσμο), χωρίς να πτοηθεί από το γεγονός ότι έχασε ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα (5-1) στο πρώτο σετ.

Στους οκτώ αγώνες που έδωσε για να φτάσει ως την τετράδα έχασε μόνο ένα σετ, αυτό από τη Μαρία Σάκκαρη στον τρίτο γύρο.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τένις Αρίνα Σαμπαλένκα Roland Garros
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark

Απόρρητο