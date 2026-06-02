Πέθανε ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου.

Ήταν γεννημένος στις 2 Μαρτίου 1951 στο Αιγάλεω.

Ήταν απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών. Εργάστηκε στις εφημερίδες Έθνος, Καθημερινή, Ελεύθερος Τύπος και στα περιοδικά Ένα και Εικόνες.

Το 1976 ξεκίνησε να παρουσιάζει στην ΕΡΤ την ενημερωτική εκπομπή «Κάθε μεσημέρι» μέχρι που κατατάχτηκε στον στρατό τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Ο Αθανασίου έχει εργαστεί επίσης στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΤ1 με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή, στην ενημερωτική εκπομπή «Τρεις στον αέρα».

Για πολλά χρόνια εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel παρουσιάζοντας την Εκπομπή.

Ασχολήθηκε με την πολιτική και διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023.

Το 2023, αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο Μεταβατικό Πανελλαδικό Συντονιστικό Νέας Αριστεράς.

Πηγή: skai.gr

