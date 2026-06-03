Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πανικός στον αέρα: Επιβάτης προσπάθησε να ανοίξει την έξοδο κινδύνου - Δείτε Video

Ο επιβάτης παραλίγο να πνίξει μία αεροσυνοδό που προσπάθησε να τον σταματήσει - Τελικά τον περιόρισε ένας άνδρας και το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο Μαϊάμι

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
αεροπλάνο

Επιβάτες σε πτήση της Frontier Airlines από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο προς το Σικάγο των ΗΠΑ φέρεται να ακινητοποίησαν έναν άνδρα, ο οποίος προσπάθησε αιφνιδιαστικά να ανοίξει την έξοδο κινδύνου και να πηδήξει από το αεροπλάνο κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Μία αεροσυνοδός προσπάθησε αρχικά να τον περιορίσει, αλλά ο ημιπαράφρων επιβάτης παραλίγο να την στραγγαλίσει. Επιβάτες κατάφεραν να την γλιτώσουν και να του δέσουν τα χέρια. Το περιστατικό ανάγκασε τον πιλότο του αεροσκάφος να γυρίσει προς το Μαϊάμι, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: αεροπλάνο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark

Απόρρητο