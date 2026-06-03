Επιβάτες σε πτήση της Frontier Airlines από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο προς το Σικάγο των ΗΠΑ φέρεται να ακινητοποίησαν έναν άνδρα, ο οποίος προσπάθησε αιφνιδιαστικά να ανοίξει την έξοδο κινδύνου και να πηδήξει από το αεροπλάνο κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Μία αεροσυνοδός προσπάθησε αρχικά να τον περιορίσει, αλλά ο ημιπαράφρων επιβάτης παραλίγο να την στραγγαλίσει. Επιβάτες κατάφεραν να την γλιτώσουν και να του δέσουν τα χέρια. Το περιστατικό ανάγκασε τον πιλότο του αεροσκάφος να γυρίσει προς το Μαϊάμι, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια.

✈️ Passengers on a Frontier Airlines flight from San Juan to Chicago reportedly restrained a man who tried to open an emergency exit door and jump from the plane mid-flight, forcing the aircraft to divert to Miami, where it landed safely. pic.twitter.com/hIINxXa2kG — Breaking911 (@Breaking911) June 2, 2026

Πηγή: skai.gr

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