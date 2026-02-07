Ποιος ήταν ο Brad Arnold των 3 Doors Down

Η γενιά των 90s αποχαιρετά τον Brad Arnold μια από τις φωνές που αναμφίβολα «έντυσε μουσικά» τις πρώτες εφηβικές της ανησυχίες με τραγούδια «ύμνους» μιας ολόκληρης εποχής.

Iδρυτικό μέλος και frontman των «3 Doors Down», o Aμερικανός μουσικός, έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών, έπειτα από «μάχη» με τον καρκίνο του νεφρού, στο τέταρτο στάδιο.

Η ασθένεια του, είχε διαγνωστεί το 2025.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε το συγκρότημα μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας συγκίνηση σε εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο άφησε ήρεμα την τελευταία του πνοή στον ύπνο του, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, και την οικογένειά του.

Γεννήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1978 και μεγάλωσε στην Escatawpa του Μισισίπι.

Το 1996 συνίδρυσε τους 3 Doors Down, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του βασικού τραγουδιστή, ενώ στα πρώτα χρόνια της μπάντας υπήρξε και ντράμερ. Μαζί τους, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του «mainstream rock» των αρχών της δεκαετίας του 2000, συνδυάζοντας το «post-grunge» άκουσμα με άμεσο, συναισθηματικό στίχο που μίλησε στη νεολαία της εποχής.

Υπήρξε ο δημιουργός μερικών από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της μπάντας, ανάμεσά τους και το εμβληματικό «Kryptonite», το οποίο έγραψε σε ηλικία μόλις 15 ετών, κατά τη διάρκεια μαθήματος μαθηματικών.

Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2000 και για πολλούς θεωρείται ενδεχομένως η κορυφαία στιγμή του συγκροτήματος αφού «εκτοξεύθηκε» στα charts και του χάρισε διεθνή αναγνώριση και υποψηφιότητες για Grammy.

Ακολούθησαν επιτυχίες όπως τα «Here Without You» και «When I’m Gone», που εδραίωσαν τους «3 Doors Down» ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ροκ σχήματα της εποχής.

Το πρώτο τους άλμπουμ, «The Better Life», έγινε επτά φορές πλατινένιο, ενώ το «Away from the Sun» συνέχισε την επιτυχία με πλατινένιες και πολυπλατινένιες διακρίσεις.

Πηγή: skai.gr

