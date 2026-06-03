Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει δέσμη μέτρων για την τεχνολογική κυριαρχία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα τη δέσμη μέτρων για την ευρωπαϊκή τεχνολογική κυριαρχία, μια σειρά μέτρων για την ενίσχυση των ικανοτήτων της Ευρώπης στους τομείς των ημιαγωγών, της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), του υπολογιστικού νέφους, και του ανοικτού κώδικα.

Η Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά: «Δεν έχουμε την πολυτέλεια να εξαρτόμαστε από άλλους για τις τεχνολογίες που κρατούν τα νοσοκομεία μας σε λειτουργία, τα ενεργειακά μας δίκτυα σταθερά, και τις υπηρεσίες μας ασφαλείς. Πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες μας, να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας, και να μπορούμε κάνουμε τις δικές μας επιλογές. Η Ευρώπη διαθέτει το ταλέντο, την ερευνητική αριστεία, τη βιομηχανική βάση, και την ενιαία αγορά. Μαζί, πρέπει να μετατρέψουμε αυτά τα πλεονεκτήματα σε τεχνολογική κυριαρχία.»

Η δέσμη περιλαμβάνει δύο νομοθετικές προτάσεις - την πράξη για τα μικροκυκλώματα 2.0 και την πράξη για το υπολογιστικό νέφος και την ανάπτυξη της ΤΝ - καθώς και τη στρατηγική για το λογισμικό ανοικτού κώδικα και έναν στρατηγικό χάρτη πορείας για την ψηφιοποίηση και την ΤΝ στην ενέργεια.

Από κοινού, τα μέτρα αυτά στηρίζουν τη φιλοδοξία της Ευρώπης να γίνει μια ήπειρος ΤΝ, να ενισχύσει την ψηφιακή της αυτονομία, και να συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου ψηφιακού μέλλοντος. Τα μέτρα θα δώσουν περισσότερες επιλογές όσον αφορά τις βασικές τεχνολογίες στις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις δημόσιες διοικήσεις της ΕΕ.

Η κίνηση αυτή γίνεται τη στιγμή που η Ευρώπη εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από προμηθευτές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βασικές ψηφιακές τεχνολογίες, και καθώς η ζήτηση για υπολογιστική ικανότητα αυξάνεται απότομα με την διάδοση της ΤΝ. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μειωθούν οι διαρθρωτικές εξαρτήσεις, και η Ευρώπη να μπορεί να αναπτύσσει, να χρησιμοποιεί και να προστατεύει τις τεχνολογίες στις οποίες βασίζονται οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαίες. Σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την τεχνολογία.

Νίκος Ανδρίτσος

Πηγή: skai.gr

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