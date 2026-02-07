Αλεξάνδρα Αντωνά: Ζωγράφος ετών... 104 στο Γεράκι Λακωνίας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ζωγραφίζει από 8 ετών

Αποτυπώνει μνήμες και ιστορίες ζωής

Δεν έχει πάψει να διαβάζει και να μορφώνεται

Η κάμερα του «Όπου υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ, ταξιδεύει στο Γεράκι Λακωνίας και συναντά την Αλεξάνδρα Αντωνά, που στα 104 χρόνια, συνεχίζει να δίνει ζωή μέσα από η ζωγραφική της σε μνήμες και ιστορίες.

Η ίδια, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής, σημειώνει πως ζωγραφίζει από την ηλικία των 8 ετών και προσθέτει πως μορφώθηκε μόνη της, καθώς και ότι δεν έπαψε ποτέ να μελετά και να διαβάζει.

Τέλος, στέλνει ένα ιδαίτερο μήνυμα και αποκαλύπτει το... μυστικό της μακροζωίας.

Δείτε ΕΔΩ το επεισόδιο του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Το ρεπορτάζ για την κυρία Αντωνά είναι στο 19:09 του βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.