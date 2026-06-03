Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Συνελήφθησαν εννέα νεαροί ηλικίας 17 έως 20 ετών στην Παιανία για επίθεση με ρόπαλο και σωματική βία σε βάρος δύο άλλων νεαρών.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων.

Οι δράστες, μαζί με άτομα που αναζητούνται, τραυμάτισαν 18χρονο στο κεφάλι με ρόπαλο και αφαίρεσαν βίαια παπούτσια από 16χρονο στην ίδια περιοχή.

Στη σύλληψη εννέα νεαρών, ηλικίας από 17 έως 20 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της 'Αμεσης Δράσης τα ξημερώματα της 30ής Μαΐου στην περιοχή της Παιανίας, για επίθεση σε βάρος δύο νεαρών με τη χρήση ροπάλου και σωματικής βίας.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας για επικίνδυνη σωματική βλάβη, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι εννέα κατηγορούμενοι, μαζί με άτομα που ακόμη αναζητούνται, προσέγγισαν ομάδα νεαρών σε πάρκο της Παιανίας και επιτέθηκαν σε 18χρονο χρησιμοποιώντας ρόπαλο, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι. Στη συνέχεια, επιτέθηκαν σε έναν 16χρονο, από τον οποίο αφαίρεσαν με τη χρήση σωματικής βίας τα παπούτσια που φορούσε.

Αμέσως μετά το περιστατικό, αστυνομικοί της 'Αμεσης Δράσης πραγματοποίησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή και εντόπισαν τους εννέα νεαρούς να επιβαίνουν σε όχημα στην Παιανία. Οι ύποπτοι προσήχθησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της επίθεσης.

Κατά την έρευνα των αρχών κατασχέθηκε το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι κατηγορούμενοι, καθώς και το ρόπαλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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