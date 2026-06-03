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Συνελήφθησαν 9 άτομα που επιτέθηκαν σε 2 νεαρούς στην Παιανία - 18χρονος δέχθηκε χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι

Οι εννέα κατηγορούμενοι, μαζί με άτομα που ακόμη αναζητούνται, προσέγγισαν ομάδα νεαρών σε πάρκο της Παιανίας και επιτέθηκαν σε 18χρονο και 16χρονο

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  • Συνελήφθησαν εννέα νεαροί ηλικίας 17 έως 20 ετών στην Παιανία για επίθεση με ρόπαλο και σωματική βία σε βάρος δύο άλλων νεαρών.
  • Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων.
  • Οι δράστες, μαζί με άτομα που αναζητούνται, τραυμάτισαν 18χρονο στο κεφάλι με ρόπαλο και αφαίρεσαν βίαια παπούτσια από 16χρονο στην ίδια περιοχή.

Στη σύλληψη εννέα νεαρών, ηλικίας από 17 έως 20 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της 'Αμεσης Δράσης τα ξημερώματα της 30ής Μαΐου στην περιοχή της Παιανίας, για επίθεση σε βάρος δύο νεαρών με τη χρήση ροπάλου και σωματικής βίας.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας για επικίνδυνη σωματική βλάβη, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι εννέα κατηγορούμενοι, μαζί με άτομα που ακόμη αναζητούνται, προσέγγισαν ομάδα νεαρών σε πάρκο της Παιανίας και επιτέθηκαν σε 18χρονο χρησιμοποιώντας ρόπαλο, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι. Στη συνέχεια, επιτέθηκαν σε έναν 16χρονο, από τον οποίο αφαίρεσαν με τη χρήση σωματικής βίας τα παπούτσια που φορούσε.

Αμέσως μετά το περιστατικό, αστυνομικοί της 'Αμεσης Δράσης πραγματοποίησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή και εντόπισαν τους εννέα νεαρούς να επιβαίνουν σε όχημα στην Παιανία. Οι ύποπτοι προσήχθησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της επίθεσης.

Κατά την έρευνα των αρχών κατασχέθηκε το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι κατηγορούμενοι, καθώς και το ρόπαλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Παιανία συλλήψεις Επίθεση
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