Η Γερμανία απέτυχε την Τετάρτη να εξασφαλίσει έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Αναλένα Μπέρμποκ.

Για την εκλογή απαιτούνταν πλειοψηφία δύο τρίτων των 193 κρατών-μελών του ΟΗΕ.

Η Πορτογαλία και η Αυστρία εισέρχονται έτσι, για την περιφερειακή ομάδα «Δυτικοευρωπαϊκών και άλλων κρατών», στο ισχυρότερο όργανο των Ηνωμένων Εθνών. Στην περιφερειακή αυτή ομάδα αναλογούν δύο έδρες, για τις οποίες αυτή τη φορά υπήρχαν τρεις υποψήφιες χώρες. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, Αναλένα Μπέρμποκ, η Πορτογαλία έλαβε 134 ψήφους, η Αυστρία 131 και η Γερμανία 104. Η Γερμανία κανονικά θα έπρεπε να είχε κάνει πίσω εξαρχής γιατί «δεν ήταν η σειρά της», ωστόσο αν και γνώριζε τις άλλες δύο υποψηφιότητες έθεσε και η ίδια.

Για τη Γερμανία η ήττα αυτή αποτελεί αποτυχία και ισχυρό πλήγμα στη διεθνή εικόνα της χώρας, του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς την ώρα που διεκδικούν ηγετικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πτέρυγα του ΝΑΤΟ, στην Ουκρανία και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Πολλές χώρες ήταν αντίθετες με τη γερμανική υποψηφιότητα εξαιτίας της στάσης ανοχής έναντι του Ισραήλ για ιστορικούς λόγους. Η Γερμανία δεν αναγνωρίζει επίσης «παλαιστινιακό κράτος» και δεν συμμετείχε στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Παλαιστινιακό. Επίσης, θεωρούν ότι αντέδρασε ήπια στην επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και στην αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα.

Ποιος είναι ο ρόλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα όργανα του ΟΗΕ. Βασική του αποστολή είναι η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Μπορεί να αποφασίζει μέτρα όπως διαμεσολαβήσεις, κυρώσεις ή την αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων σε περιοχές κρίσης.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας αποτελείται από 15 μέλη: πέντε μόνιμα μέλη -Κίνα, Γαλλία, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες- και δέκα μη μόνιμα μέλη, τα οποία εκλέγονται για διετή θητεία.

Τα πέντε μόνιμα μέλη διαθέτουν δικαίωμα βέτο, μέσω του οποίου μπορούν να μπλοκάρουν σημαντικές αποφάσεις του Συμβουλίου.



Πηγή: skai.gr

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