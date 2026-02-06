Ατομική έκθεση της Λεώνης Γιαγδζόγλου στην Αθήνα

Η Λεώνη Γιαγδζόγλου τα τελευταία δεκαοκτώ χρόνια έχει αφοσιωθεί στην κεραμική τέχνη, η οποία συνδυάζει τα δύο βασικά στοιχεία της καλλιτεχνικής της έκφρασης, το design και τη ζωγραφική. Η εικαστικός δεν επικεντρώνεται σε ενα θέμα ούτε σε μια μορφή τέχνης, αλλά σε πολλές - και τις συνδυάζει ευρηματικά και πρωτότυπα μεταξύ τους. Κεραμική, ζωγραφική και έντονα στοιχεία γλυπτικής αλληλοσυμπληρώνονται και αναδεικνύουν την ιδιαίτερη ταυτότητα της καλλιτεχνικής έκφρασής της.

Αναπάντεχα καθημερινά υλικά όπως κλωστές, υφάσματα, ελατήρια και σύρματα, άλλοτε μαλακά, άλλοτε πιο δύσκαμπτα, συνδέονται με τη φόρμα του πηλού για να της δώσουν την ευκαιρία να ξεπεράσει την στατικότητα. Πάντα μέσα απο μια ανεξάντλητη παιδική φαντασία καλούν τον θεατή να τα αγγίξει, να τα ακούσει, να τα ονειρευτεί και να τα συμπληρώσει με την φαντασια του. Ο σουρεαλισμός, η κίνηση αλλα κυρίως η ελευθερία των έργων ειναι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της τέχνης της.

Η νέα της έκθεση περιλαμβάνει τέσσερις βασικές ενότητες έργων.

Τη Βιβλιοθήκη της Λεώνης “The Solid Bοοk Collection” : Τη συλλογή κεραμικών-γλυπτών βιβλίων, ζωγραφισμένων με το χέρι. Τα βιβλία αυτά ειναι ζωντανά και διηγούνται ιστορίες εκτοξεύοντας στοιχεία απο τη μη αναγνώσιμη ιστορία τους.

Τοτεμικά κεραμικά-γλυπτά μικρο-έπιπλα με τον τίτλο “mobelitos" που παρουσιάζονται για πρώτη φορά: Είναι σαν να προσγειώθηκαν μολις απο κάποιον άλλο πλανήτη

που παρουσιάζονται για πρώτη φορά: Είναι σαν να προσγειώθηκαν μολις απο κάποιον άλλο πλανήτη Τα γνωστά από προηγούμενες εκθέσεις εμβληματικά τοτέμ που αποτελούν τη διαχρονική αγάπη της Λεώνης στον χώρο της κεραμικής και

που αποτελούν τη διαχρονική αγάπη της Λεώνης στον χώρο της κεραμικής και Τα εντυπωσιακά, οχι μονο λόγω μεγέθους, αλλά κυρίως σε σύλληψη, θεματολογία και χρώματα ritual banners που είναι τα πιο πρόσφατα έργα της Λεώνης. Γραμμές που ενώνονται, σύμβολα που συνδέονται, διαδέχονται το ένα το άλλο και αφηγούνται ιστορίες.

Τα τελετουργικά πανό απο καραβόπανο είναι επιφάνειες ζωγραφικά “κεντημένες ” με έντονα χρώματα, φιγούρες και σύμβολα που συνθέτουν εκατοντάδες μικρο-εικόνες. Ένα σύμπαν που με την πρώτη μάτια αιφνιδιάζει τον θεατή αλλά αμέσως μετά τον οδηγεί σε κόσμους και συναισθήματα απο μια άλλη πραγματικότητα με την οποία συνδέεται αυτόματα.

“Είναι η εσωτερική μου παρόρμηση αλλά και η πεποίθηση μου πως το κλειδί για τη δημιουργική μας ταυτότητα βρίσκεται στα πρώτα χρόνια της ζωης μας”, λεει η Λεώνη Γιαγδζογλου. “Σ’ εκείνη την ηλικία βιώνουμε τον κόσμο με αγνή περιέργεια και αθωότητα έχοντας μέσα μας φρέσκια τη μνήμη της προέλευσης μας. Από εκεί που ερχόμαστε δηλαδή. Από εκει προκύπτει και ο τίτλος της φετινής μου έκθεσης “WHERE I COME FROM”. “Σκοπός μου με κάθε έργο μου είναι να περάσω μέσα από αυτό το βιώμα και να φτάσω σε αυτή την αρχέγονη πηγή οπού η αχαλίνωτη φαντασία της ψυχής ειναι η μόνη πραγματικότητα”, προσθέτει.

Η Λεώνη Γιαγδζόγλου έχει κάνει πέντε ατομικές εκθέσεις: My self as a room at DEPAM Mykonos in 2017, Objects born not made at KARYBU Τinos in 2019, Narratives from ceramic creations at Art Appel gallery Athens in 2020, The Queen Undressed at IRIS Gallery Athens in 2022 and Ceramystique at the Benaki Museum Shop Athens in 2023. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις όπως, μεταξυ των αλλων, Just Art στο Showroom10, When Law goes pop(!)_Project {Just/Art} στο Κέντρο Τεχνών δήμου Αθηναίων, Εmergency στο Sealed Earth και Bookmorphs στο Λονδίνο. Ξεκίνησε την επαγγελματική της διαδρομή ως designer στη Κολωνία της Γερμανίας όπου ίδρυσε μαζί με συμφοιτητές της την εταιρία MILK Design, η οποία γρήγορα καθιερώθηκε ως μία κορυφαία εταιρία στο χώρο του branding. Στην Ελλάδα η Λεώνη ίδρυσε την εταιρία MILK της οποίας ήταν μέχρι πρόσφατα ήταν partner and creative director. Είναι απόφοιτος της σχολής Βακαλό και του Art Center Europe στο Montreux με εξειδίκευση στον Communication Design-Bachelor of Fine Arts.

Εγκαίνια: 12 Φεβρουαρίου, ώρα 19.00, Contemporary Athens, Νεοφύτου Βάμβα 5, Κολωνάκι. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Μαρτίου. Curation/Scenography: Nikos Yfantis. Φωτογραφίες: Giorgos Vitsaropoulos. Περισσότερα: https://www.instagram.com/leonitaki/



