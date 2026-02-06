Η εικόνα του Αγίου Βλασίου στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας και η ιστορία της

Νέους, πολύτιμους θησαυρούς από τα μουσεία της Βέροιας, καλείται να ανακαλύψει το κοινό, μέσα από τη δράση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας «Ένα έκθεμα – μια ιστορία». Με αφορμή τον πανηγυρικό εορτασμό του Αγίου Βλασίου στον ομώνυμο Ιερό Ναό της συνοικίας Κυριώτισσας, το Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας παρουσιάζει μια εξαιρετικής ποιότητας φορητή εικόνα του αγίου, έργο υψηλής καλλιτεχνικής και ιστορικής αξίας.

Πρόκειται για μία ξύλινη εικόνα με παράσταση του τιμώμενου Αγίου Βλασίου, που χρονολογείται περί το 1330. Προέρχεται από τον Ιερό Ναό του Χριστού Παντοκράτορος στη Βέροια, αλλά πιθανότατα υπήρξε η λατρευτική εικόνα του ναού του Αγίου Βλασίου. Το έκθεμα παρουσιάζεται στην ενότητα «Βέροια, μία περιφέρεια της βυζαντινής αυτοκρατορίας», στον πρώτο όροφο του μουσείου.

Στην εικόνα αυτή ο Άγιος Βλάσιος εικονίζεται ημίσωμος και μετωπικός, σε σκούρο βάθος ώχρας. Αποδίδεται ως γέρων, με μακρύ, οξύληκτο γένι και ψαρά μαλλιά, φορώντας βαθυπόρφυρο φαιλόνιο και λευκό ωμοφόριο, διακοσμημένο με μεγάλους μαύρους σταυρούς. Με το δεξί του χέρι ευλογεί, ενώ στο αριστερό, καλυμμένο από το ωμοφόριο, κρατεί κλειστό, λιθοκόσμητο και μαργαριτοποίκιλτο κώδικα Ευαγγελίου, με μαύρα δεσίματα. Πολύτιμοι λίθοι και μαργαριτάρια κοσμούν και το επιμανίκιο, που διακρίνεται στο δεξί του χέρι.

Το μεγάλο φωτοστέφανο, στο χρώμα του βάθους της εικόνας, περιγράφεται με λεπτή κόκκινη γραμμή, ενώ δεξιά και αριστερά αναπτύσσεται, με κόκκινα γράμματα, η επιγραφή: Ο ΙΟC – ΒΛΑCΙΟC. Το σώμα του αγίου αποδίδεται ευρύ και στιβαρό, με ριχτούς ώμους, σε αντίθεση με το σχετικά μικρότερο πρόσωπο. Δυσανάλογα μεγάλη είναι και η παλάμη του χεριού που ευλογεί με ένωση του αντίχειρα με τον παράμεσο και τον μικρό. Η εικόνα έχει απωλέσει τμήματα του αυτόξυλου πλαισίου της– διακοσμημένο στις παρυφές με κόκκινη ταινία- καθώς και τμήματα της ζωγραφικής επιφάνειας.

Ο ναός του Αγίου Βλασίου και η τοιχογραφία του

Ο ναός του Αγίου Βλασίου κτίστηκε στις αρχές του 14ου αι., στα χρόνια των Παλαιολόγων. Αρχικά ήταν μονόχωρος με τρίπλευρη αψίδα στον ανατολικό τοίχο. Περί τα μέσα του ίδιου αιώνα προστέθηκε στοά στη νότια πλευρά, ενώ κατά τον 16ο αι., περίστωο, κατά μήκος της βόρειας, δυτικής και νότιας πλευράς. Στο εσωτερικό του διατηρούνται εξαιρετικές τοιχογραφίες, οι οποίες ανάγονται σε δύο φάσεις του 14ου αι., στον 16ο και τον 18ο αι.

Από τη ζωγραφική φάση των αρχών του 14ου αι., ξεχωρίζει η ευμεγέθης- επιβλητική παράσταση του Αγίου Βλασίου στο νότιο τοίχο του αρχικού ναού, δίπλα στο ιερό, σε θέση, όπου συνηθιζόταν να απεικονίζεται ο τιμώμενος άγιος ή το γεγονός, στο οποίο ήταν αφιερωμένος ο ναός, όπως διαπιστώνεται και από άλλα μνημεία της Μακεδονίας.

Εικονογραφικά, όπως και στην ξύλινη φορητή εικόνα της συλλογής του μουσείου, ο Άγιος Βλάσιος παριστάνεται στον τύπο του ημίσωμου, μετωπικού ιεράρχη, ενδεδυμένου με μονόχρωμο φαιλόνιο και ωμοφόριο διακοσμημένο με σταυρούς.

Στην τοιχογραφία του ναού, ο άγιος προβάλλει σε δίζωνο βάθος και απεικονίζεται με λευκά μαλλιά και ομοιόχρωμη, πλούσια γενειάδα. Έχει υψωμένο το δεξί του χέρι μπροστά από το στήθος, σε χειρονομία ευλογίας, ενώ στο αριστερό κρατεί κλειστό, ποικιλμένο κώδικα Ευαγγελίου. Το πρόσωπό του περιβάλλεται από μεγάλο φωτοστέφανο, σε χρώμα ζεστής ώχρας. Δεξιά και αριστερά της τοιχογραφίας με κεφαλαία και υπόλευκα γράμματα, φέρει την επιγραφή: Ο Α/ΓΙΟC – ΒΛΑCIOC.

Η μνήμη του Αγίου Βλασίου, επισκόπου Σεβαστείας, ιερομάρτυρος και θαυματουργού αγίου, τιμάται στις 11 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

