Ρούμπιο: Με το ισχύον νομικό καθεστώς, η Τουρκία δεν μπoρεί να πάρει F-35

«Στοπ» -ένα ακόμα= στα σχέδια της Άγκυρας να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35 βάζει με δηλώσεις του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, τόνισε ότι «με το υπάρχον νομικό καθεστώς, η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει F-35», καθώς, όπως πρόσθεσε:

«Η εκτελεστική εξουσία δεν διαθέτει τη δυνατότητα να μεταβάλει μονομερώς το καθεστώς αποκλεισμού της Άγκυρας από το συγκεκριμένο πρόγραμμα χωρίς προηγούμενη νομοθετική ή θεσμική μεταβολή».

Ο κ. Ρούμπιο ρωτήθηκε από την βουλευτή των Δημοκρατικών Ντίνα Τίτους για τις δηλώσεις που έχει κάνει ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία Τομ Μπάρακ σχετικά με μια πιθανή επανένταξη της γειτονικής χώρας στο πρόγραμμα των F-35.

Στην απάντηση του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Με αυτό το δεδομένο, εξήγησε ότι βάσει της σχετικής νομοθεσίας η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει την επιλογή να εξετάσει το ενδεχόμενο της επανένταξης.

«Όπως γνωρίζετε, αυτό ρυθμίζεται από τον νόμο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτή την επιλογή, διότι το θέμα ρυθμίζεται από νομοθετικές διατάξεις, τόσο από τις προβλέψεις που έχουν συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ (NDAA) όσο και από άλλες διατάξεις της αμερικανικής νομοθεσίας» (κυρώσεις νόμου CAATSA).

Πηγή: skai.gr

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