Ο Άρης Betsson και ο Βασίλης Σπανούλης ξεκινούν επίσημα τη συνεργασία τους, υπογράφοντας συμφωνία τριετούς διάρκειας και ανοίγοντας μια νέα, φιλόδοξη εποχή για τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

Η «κίτρινη» διοίκηση είχε θέσει τον 43χρονο τεχνικό ως απόλυτη προτεραιότητα και, μετά από πολυήμερες διαπραγματεύσεις, κατάφερε να τον πείσει να αναλάβει το τιμόνι της ομάδας. Η προοπτική του project, το πλάνο ενίσχυσης και η διάθεση για επιστροφή στην κορυφή έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο «ναι» του Σπανούλη.

Ο νέος προπονητής του Άρη Betsson επιστρέφει στη Stoiximan GBL έπειτα από δύο χρόνια παρουσίας στο Περιστέρι και τη μετέπειτα θητεία του στη Μονακό, με την οποία έφτασε μέχρι τον τελικό της Euroleague το 2025 στο Άμπου Ντάμπι, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία στους πάγκους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η διοίκηση Σιάο παρουσίασε ένα από τα πιο ισχυρά πλάνα της σύγχρονης ιστορίας του Άρη: Mπάτζετ που ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ, αποδοχές δύο εκατομμυρίων για τον Σπανούλη και ακόμη και ιδιωτικό αεροπλάνο για τις μετακινήσεις της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ένα πακέτο που αποδεικνύει την αποφασιστικότητα του συλλόγου να επιστρέψει στην ελίτ.

Παρά το ενδιαφέρον ομάδων της Euroleague, ο Σπανούλης επέλεξε να ηγηθεί της προσπάθειας των «κίτρινων», με στόχο να τους επαναφέρει σε πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στο ελληνικό όσο και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.



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