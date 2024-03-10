Ασημένιο φυλαχτό, η παλαιότερη ένδειξη του χριστιανισμού στη Βουλγαρία

Ένα ασημένιο φυλαχτό είναι ένα από τα τελευταία πολύτιμα αρχαιολογικά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν στην Βουλγαρία κατά τις ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο Ντελτούμ Ντεμπέλτ, στο νοτιοανατολικό τμήμα του δήμου Σρέντετς. Πιστεύεται ότι το φυλαχτό είναι η παλαιότερη απόδειξη του χριστιανισμού στα βουλγαρικά εδάφη. Μετά την αποκατάσταση και την ανάλυση της επιγραφής του, θα τοποθετηθεί στο μουσείο, τόνισε στο βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων (BTA) η επιμελήτρια του μουσείου Ντόρα Τοντορόβα.

"Οι Πρωτοχριστιανοί ήταν προσεκτικοί να μην τους αναγνωρίζουν και χρησιμοποιούσαν διάφορα σύμβολα αναφοράς στον Χριστό. Σε αυτή την περίπτωση, το φυλαχτό ήταν τοποθετημένο μέσα σε έναν τάφο, κοντά στο κεφάλι του ατόμου που ήταν θαμμένο...", εξήγησε η Τοντορόβα.

Η Τοντορόβα ανέφερε ότι η ανάλυση και η χρονολόγηση του φυλαχτού έγινε από έναν από τους καλύτερους ειδικούς στην επιγραφολογία στην Ευρώπη, τον Δρ Νικολάι Σαράνκοφ. Στην ανάλυσή του, ο Σαράνκοφ υποστηρίζει ότι η χρονολόγηση του φυλαχτού το καθιστά το αρχαιότερο χριστιανικό αντικείμενο με την παλαιότερη αναφορά στον Χριστό που βρέθηκε ποτέ στην επικράτεια της Βουλγαρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.