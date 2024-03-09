Η Μαρία Καλλιμάνη έχει αναμετρηθεί με πολλούς, διαφορετικούς και συνάμα ενδιαφέροντες ρόλους στη μέχρι τώρα καλλιτεχνική της διαδρομή. Με αφορμή τη δραματική σειρά του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», και τη Δέσποινα που υποδύεται, μιλά στο skai.gr για αυτή τη συνεργασία και για τις εξελίξεις που θα δούμε άμεσα. Ακόμα, αποκαλύπτει τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια...

Ποια είναι η αίσθηση που σας έχει αφήσει μέχρι τώρα η σεζόν;

Μου έχει αφήσει μια αίσθηση καλή αλλά ταυτόχρονα και συγκεχυμένη. Καλή, αν λάβουμε υπόψη τις σειρές μυθοπλασίας που προβάλλονται στην ελληνική τηλεόραση και κάποιες από αυτές είναι αξιόλογες – μέσα σε αυτές συγκαταλέγω τους «Πανθέους» του ΣΚΑΪ αλλά και το «Milky Way» του MEGA, κι αυτό όχι μόνο επειδή συμμετέχω σ’ αυτές! Από την άλλη, είναι τόσες πολλές οι σειρές που προβάλλονται, που δεν προλαβαίνει κανείς να τις δει όλες...

Μέσα από την πληθώρα σειρών, σταμάτησε ο διαχωρισμός των ηθοποιών;

Πλέον, ο κόσμος μαθαίνει ηθοποιούς του θεάτρου και του σινεμά και είναι πολύ όμορφο τόσο για τους τηλεθεατές, όσο και για εμάς που «συστηνόμαστε» σε ένα ευρύτερο κοινό. Κοινό που ενδεχομένως να έρθει και στο θέατρο. Κατά τη γνώμη μου, οι διαχωρισμοί που υπήρχαν παλαιότερα σε τηλεοπτικούς, θεατρικούς ή κινηματογραφικούς ηθοποιούς δεν υφίστανται πλέον. Για έναν ηθοποιό, το να περνά από το ένα είδος στο άλλο είναι κέρδος. Το κάθε μέσο έχει τον δικό του κώδικα και είναι ένα διαφορετικό είδος άσκησης των εκφραστικών μας μέσων, είναι μία πρόκληση.

Πώς θα περιγράφατε τη συνεργασία σας με τους «Πανθέους»;

Γόνιμη αλλά καθόλου εύκολη σε όλους τους τομείς. Οι άνθρωποι από την παραγωγή, το σκηνοθετικό team, οι τεχνικοί, οι κομμώτριες, μακιγιέζ κ.ο.κ., δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό. Δίνουν όλη τους τη ψυχή. Επίσης, συνεργάζομαι ξανά με εξαιρετικούς συναδέλφους, όπως τον Αιμίλιο Χειλάκη, και με κάποιους άλλους που δεν είχε τύχει, όπως την Κάτια Δανδουλάκη, τον Θανάση Κουρλαμπά, τον Μιχάλη Σαράντη, την Κόρα Καρβούνη, την Αθηνά Μαξίμου και πολλούς- πολλούς άλλους. Ξέρετε, σε δύσκολες συνθήκες, αυτό που σου δίνει δύναμη είναι η συνεργασία με δημιουργικούς ανθρώπους που αγαπάνε αυτό που κάνουν και ενδιαφέρονται. Πραγματικά, αυτή την εμπειρία την κρατάω στην καρδιά μου!

Πόσο κοντά ή μακριά είστε από τη Δέσποινα, την ηρωίδα που υποδύεστε;

Σε κάποια πράγματα είμαστε αρκετά κοντά και σε κάποια άλλα αρκετά μακριά. Η Δέσποινα είναι μια γυναίκα που έχει γεννηθεί στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, σε ένα μεγαλοαστικό περιβάλλον, και εκείνη την εποχή οι γυναίκες δεν είχαν πρόσβαση στα περισσότερα επαγγέλματα. Ήταν ανδροκρατούμενοι χώροι. Η Δέσποινα Πανθέου στάθηκε μόνη της στα πόδια της, εμπιστεύθηκε τη δύναμή της και έφτασε να έχει μάλιστα μια μεγάλη περιουσία, να ποντάρει στο χρηματιστήριο. Αφ’ ότου έφυγε ο άντρας της μεγάλωσε μόνη της το παιδί της και διατηρεί μία σχέση με τον τραπεζίτη Γεράσιμο Σολδάτο. Αναλαμβάνει το κόστος των επιλογών της και έχει μια δύναμη και επιμονή για τα πράγματα. Αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα κοινό μας χαρακτηριστικό.

Εσείς, από που αντλείτε δύναμη για να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε επιλογή;

Εμπιστεύομαι πολύ το ένστικτό μου. Από αυτό αντλώ δύναμη αλλά και από αγαπημένους φίλους και συνεργάτες. Η δουλειά μας είναι απόλυτα ομαδική, οι ωραίοι συνεργάτες είναι βασική προϋπόθεση για να προχωρήσω και να συμμετέχω σε μία δουλειά.

Το ένστικτό σας μέχρι τώρα σας έχει επιβεβαιώσει;

Συνήθως με επιβεβαιώνει.

Πώς εξελίσσεται η σχέση της Δέσποινας με τον Γεράσιμο;

Η Δέσποινα νομίζει ότι έχει τακτοποιήσει το θέμα του Κίτσου με τη Μάρμω -ο ύψιστος σκοπός της ζωής της εξάλλου είναι ο γιος της- και εκείνος έχει δει πολύ θετικά τη σχέση της μητέρας του με τον Γεράσιμο. Εκεί λοιπόν που όλα φαίνονται να έχουν στρώσει και η Δέσποινα αποφασίζει να επισημοποιήσει την σχέση της με τον Γεράσιμο, εμφανίζεται ο Όμηρος Γαλάτης. Η επιστροφή του πρώην άντρα της διαταράσσει τις ισορροπίες και η σχέση της με τον Γεράσιμο θα υποστεί γερούς κραδασμούς. Παρόλα αυτά, ο Γεράσιμος της δίνει τον χώρο που θεωρεί ότι χρειάζεται για να δει από μόνη της προς τα που θέλει να πάει...

Ποια είναι η στάση που κρατά απέναντι στον Όμηρο όταν την απειλεί με την αποκάλυψη του μυστικού τους;

Η Δέσποινα εκλιπαρεί τον Όμηρο να μην πει τίποτα στον Κίτσο σε σχέση με τον χωρισμό τους τότε, να μην του αποκαλύψει τι συνέβη πραγματικά και τους εγκατέλειψε. Η Δέσποινα έχει αποκρύψει ένα μέρος των γεγονότων. Ο Όμηρος μπορεί να είναι ως χαρακτήρας παρορμητικός και επιπόλαιος, αλλά δεν είναι ένας άνθρωπος κακοπροαίρετος, τρέφει βαθιά αισθήματα για τη Δέσποινα και τον Κίτσο. Ό,τι κάνει, δεν το κάνει από κακή πρόθεση.

Τελικά, ο Κίτσος θα μάθει το μυστικό;

Η αλήθεια είναι ότι ο Κίτσος θα μάθει το μυστικό και θα πληγωθεί πολύ από αυτό.

Η Δέσποινα αναθεωρεί για τη νέα ευκαιρία που δίνει στον Όμηρο;

Η Δέσποινα αρχίζει να έρχεται πάλι κοντά με τον Όμηρο και η σχέση τους αναζωπυρώνεται. Όμως δε θα κρατήσει για πολύ, είναι δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι που αγαπήθηκαν πολύ αλλά τελικά οι κόσμοι τους δεν συναντιούνται.

Ποια άλλα είναι τα επαγγελματικά σας σχέδια;

Αυτή την περίοδο έχω ξεκινήσει πρόβες για τρεις νέες ταινίες που θα συμμετάσχω: του Γιάννη Οικονομίδη, του Γιώργου Γεωργόπουλου και του Στέφανου Τζιβόπουλου. Είναι τρεις πολύ διαφορετικοί αλλά πολύ ενδιαφέροντες σκηνοθέτες, τρεις πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες και αγαπημένοι συνεργάτες που τους ξανασυναντώ. Από εκεί και πέρα, βρίσκομαι σε συζητήσεις για να επιστρέψω και στο θέατρο από τον Οκτώβρη του ’24.

Info: «Οι Πανθέοι» μεταδίδονται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18.40, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

