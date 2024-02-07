Αύξηση της επιχορήγησης στα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα

Συζήτηση με τους Καλλιτεχνικούς Διευθυντές και μέλη της διοίκησης των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων - ΔΗΠΕΘΕ πραγματοποίησε σήμερα (7/2) ο Υφυπουργός Πολιτισμού Χρίστος Δήμας, εν όψει της τροποποίησης και υπογραφής της νέας προγραμματικής σύμβασης τους.

Στην τηλεδιάσκεψη, όπου συμμετείχε και η Γενική Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού, Ελένη Δουνδουλάκη, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη, τέθηκαν από πλευράς ΔΗΠΕΘΕ τα συνολικά και επιμέρους ζητήματα\αιτήματα, κυρίως οικονομικής και διοικητικής φύσεως, ενώ αναπτύχθηκαν και προτάσεις για την αποτελεσματικότερη συνεργασία τους με την τοπική αυτοδιοίκηση και το υπουργείο Πολιτισμού.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, ο κ. Δήμας, απαντώντας σε αντίστοιχα αιτήματα των ΔΗΠΕΘΕ, αναφέρθηκε στα εξής:

-Σε συνεννόηση με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αύξηση της επιχορήγησης του ΥΠΠΟ με ποσό που υπερβαίνει το 14%, σε κάθε ΔΗΠΕΘΕ για το 2024, σε σχέση με το 2023.

-Αποδοχή του αιτήματος για πρόβλεψη στην προγραμματική σύμβαση να είναι απαραίτητη η απασχόληση επαγγελματιών ηθοποιών από τα ΔΗΠΕΘΕ, δηλαδή αποφοίτων Δραματικής Σχολής αναγνωρισμένης από το ΥΠΠΟ ή μελών του Συλλόγου Ελλήνων Ηθοποιών.

-Ο επικουρικός ρόλος του ΥΠΠΟ προς τα ΔΗΠΕΘΕ καθιστά αυτονόητη την υποχρέωση για ύπαρξη καλλιτεχνικού διευθυντή σε καθένα από αυτά.

-Το ΥΠΠΟ αντιμετωπίζει υποστηρικτικά την πρόβλεψη τριετούς θητείας των καλλιτεχνικών διευθυντών, τη δυνατότητα για ανανέωσής της για μία φορά, καθώς και την έγκαιρη προκήρυξη των θέσεων τους.

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού, Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Το Υπουργείο Πολιτισμού στηρίζει τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα και τους φορείς του Πολιτισμού στην περιφέρεια. Επιδιώκουμε επίσης, εκτός της οικονομικής ενίσχυσης, την προώθηση βέλτιστων πρακτικών για την αποτελεσματικότερη και ουσιαστικότερη συνεργασία των θεατρικών οργανισμών με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς».

Η Γενική Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού, Ελένη Δουνδουλάκη, τόνισε πως: «Έχοντας υπηρετήσει τον θεσμό των ΔΗΠΕΘΕ ως Καλλιτεχνική Διευθύντρια του ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης και αναγνωρίζοντας την ανάγκη επίλυσης διαχρονικών ζητημάτων που αφορούν στην εύρυθμη και παραγωγική λειτουργία τους, είμαι αισιόδοξη μετά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού δηλώνει ενεργά παρόν. Βρισκόμαστε σε ανοιχτό διάλογο με τους ίδιους τους θεατρικούς οργανισμούς και επιδιώκουμε, σε συνεργασία με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, να συμβάλουμε ουσιαστικά στη στήριξη και την ενδυνάμωση του θεσμού σε κάθε επίπεδο».

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν:

ΔΗΠΕΘΕ ΚΡΗΤΗΣ - η καλλιτεχνική διευθύντρια και η πρόεδρος του ΔΣ

ΔΗΠΕΘΕ ΣΕΡΡΩΝ - ο καλλιτεχνικός διευθυντής και η πρόεδρος του ΔΣ

ΔΗΠΕΘΕ ΚΑΒΑΛΑΣ - η καλλιτεχνική διευθύντρια

ΔΗΠΕΘΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ο πρόεδρος του ΔΣ

ΔΗΠΕΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ - ο καλλιτεχνικός διευθυντής

ΔΗΠΕΘΕ ΒΟΛΟΥ - η πρόεδρος του ΔΣ

ΔΗΠΕΘΕ ΒΕΡΟΙΑΣ - η καλλιτεχνική διευθύντρια και ο πρόεδρος του ΔΣ

ΔΗΠΕΘΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ - ο καλλιτεχνικός διευθυντής και ο πρόεδρος του ΔΣ

ΔΗΠΕΘΕ ΛΑΡΙΣΑΣ - ο πρόεδρος του ΔΣ

ΔΗΠΕΘΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - η πρόεδρος του ΔΣ

ΔΗΠΕΘΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - η πρόεδρος του ΔΣ

ΔΗΠΕΘΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΦΑΡΙΣ) - ο καλλιτεχνικός διευθυντής και ο πρόεδρος του ΔΣ

ΔΗΠΕΘΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - η καλλιτεχνική διευθύντρια

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

