Angelo Bruschini: Πέθανε ο κιθαρίστας των Massive Attack

Πέθανε ο Άγγλος κιθαρίστας Angelo Bruschini, όπως έγινε γνωστό μέσα από τα social media των Massive Attack. Ο Angelo Bruschini, με καταγωγή από το Μπρίστολ, υπήρξε κιθαρίστας του συγκροτήματος, αλλά και μέλος των The Numbers, Rimshots και The Blue Airplanes.

Ο Angelo Bruschini συμμετείχε και στο πιο επιτυχημένο εμπορικά άλμπουμ των Massive Attack, το «Mezzanine». Από τότε, έγινε ο μόνιμος βασικός κιθαρίστας τους, τόσο στο στούντιο όσο και στις συναυλίες.

RIP Angelo 🤍

A singularly brilliant & eccentric talent. Impossible to quantify your contribution to the Massive Attack canon.

How lucky we were to share such a life together. pic.twitter.com/btSqYQnOoM — Massive Attack (@MassiveAttackUK) October 24, 2023

Τον Ιούλιο του 2023 ανακοίνωσε δημόσια ότι έδινε μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα. «Δύο φορές ως τώρα μου είπαν “Καλή τύχη” οι ειδικοί στο νοσοκομείο για τον καρκίνο του πνεύμονα. Νομίζω είμαι κατεστραμμένος. Είχα μια υπέροχη ζωή, είδα τον κόσμο πολλές φορές, γνώρισα πολλούς υπέροχους ανθρώπους, αλλά η πόρτα κλείνει, σκέφτομαι να γράψω ένα βιβλίο», είχε γράψει στο Facebook.

