Νέος διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου μετά την αποχώρηση Φίσερ λόγω των κλοπών

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τον μέχρι τώρα διευθυντή της Εθνικής Πινακοθήκης του Λονδίνου Δρ Νίκολας Κάλιναν διόρισε η διοίκηση του Βρετανικού Μουσείο στη διεύθυνση του ιδρύματος.

Η έλευση του 46χρονου Αμερικανοβρετανού ιστορικού τέχνης στο μουσείο ακολουθεί την αποχώρηση του Χάρτβιχ Φίσερ μετά από την αποκάλυψη των κλοπών περίπου 1.800 αντικειμένων από τις αποθήκες του ιδρύματος, επί σειρά ετών.

Για τις κλοπές το Βρετανικό Μουσείο έχει υποβάλει μήνυση κατά του πρώην εφόρου ελληνικών και ρωμαϊκών αρχαιοτήτων Πίτερ Χιγκς.

Ο Δρ Κάλιναν θα αναλάβει καθήκοντα το καλοκαίρι διαδεχόμενος τον πολύπειρο σερ Μαρκ Τζόουνς, ο οποίος κλήθηκε να αναλάβει προσωρινά τη θέση του διευθυντή από τον πρόεδρο των επιτρόπων διοίκησης του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν.

Σε δήλωση ο κ. Όσμπορν στάθηκε στην επιτυχημένη εκτενή ανακαίνιση της Εθνικής Πινακοθήκης υπό την επίβλεψη του Δρ Κάλιναν, παραπέμποντας στην επικείμενη μεγάλη ανακαίνιση του Βρετανικού Μουσείο

Πηγή: skai.gr

