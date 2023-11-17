«Venom 3»: Τα γυρίσματα ξεκίνησαν και ο Tom Hardy «ανέβασε» φωτογραφία

Λίγες ημέρες μετά τη λήξη της απεργίας των ηθοποιών (SAG-AFTRA) στο Χόλιγουντ η παραγωγή της ταινίας «Venom 3» ξεκίνησε τα γυρίσματα.

Για να το γιορτάσει ο Τομ Χάρντι, ο εμβληματικός Εντι Μπροκ ή αλλιώς Venom, δημοσίευσε στο Instagram μια δική του φωτογραφία από το πλατό γράφοντας στη λεζάντα «V3NM3».

Με ένα τεράστιο χαμόγελο, ο ηθοποιός φαίνεται να το διασκεδάζει, ενώ η σκηνοθέτις του «Venom 3», Κέλι Μαρσέλ, προσπαθεί να συγκεντρωθεί για το γύρισμα.

Η Sony ανακοίνωσε τη νέα ταινία της κινηματογραφικής σειράς κατά τη διάρκεια του CinemaCon το 2022, ενώ παραμένει επτασφράγιστο μυστικό το νέο σενάριο.

Στο καστ έχουν προστεθεί οι Τζούνο Τεμπλ και Τσιούετελ Έτζιοφορ, σε παραγωγή του Τομ Χάρντι και των Άβι Άραντ, Ματ Τόλμαχ, Έιμι Πασκάλ και Χατς Πάρκερ. Σύμφωνα με το Screen Rant, η ταινία αναμένεται στους κινηματογράφους στις 8 Νοεμβρίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

