Οι 7 καλύτερες νέες ρομαντικές ταινίες του 2023

Shotgun Wedding

Η ταινία είναι μία περιπέτεια, όπου εάν την παρακολουθήσεις θα νιώσεις σίγουρα την αδρεναλίνη σου να φτάνει στα ύψη. To καστ περιλαμβάνει τους Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Lenny Kravitz και Jennifer Coolidge. Υπάρχει πολύ δράση στη ταινία και σίγουρα θα τη λατρέψεις εάν σ’ αρέσει αυτό το είδος και το προτιμάς. Μπορείς να τη βρεις στο Amazon Prime.

Να σου γνωρίσω τους γονείς μου (Maybe I do)

Μία κομεντί, σε σκηνοθεσία του Μάικλ Τζέικομπς και σε αυτή πρωταγωνιστούν οι Ρίτσαρντ Γκιρ, Ντάιαν Κίτον, Σούζαν Σάραντον, Γουίλιαμ Μέισι. Η Emma Roberts και ο Luke είναι ένα ζευγάρι του οποίου οι γονείς γνωρίζονται πριν παντρευτούν. Το πρόβλημα είναι ότι οι γονείς (Susan Sarandon, Richard Gere, Diane Keaton, William H. Macy) γνωρίζονται ήδη μεταξύ τους λόγω κάποιων εξωσυζυγικών σχέσεων.

Σπίτι Σου ή Σπίτι Μου; (Your Place or Mine)

Η ταινία (Your Place or Mine) βρίσκεται και στο Netflix, οπότε μη τη χάσεις για κανένα λόγο. Η Ρις Γουίδερσπουν και ο Άστον Κούτσερ είναι πρωταγωνιστές στο Your Place or Mine. Οι δύο τους υποδύονται παλιούς φίλους που αλλάζουν σπίτια για μια εβδομάδα και συνειδητοποιούν ότι τελικά μπορεί να έχουν μια ερωτική σχέση και όχι απλώς μια φιλική.

Όλα μετά (After Everything)

Η ταινία After Everything, είναι μία από τις πιο ωραίες ρομαντικές ταινίες, που όπως φαίνεται το κοινό την αγκάλιασε όλες τις φορές. Η Τέσσα και ο Χάντριν είναι οι πρωταγωνιστές της ταινίας. Το After Everything είναι η πέμπτη ταινία της σειράς ταινιών After, η οποία βασίζεται στα βιβλία της Anna Todd. Εάν όμως δεν έχεις δει τις τέσσερις προηγούμενες ταινίες, δεν θα καταλάβεις την περίπλοκη και δραματική σχέση μεταξύ της Tessa (Josephine Langford) και του Hardin (Hero Fiennes Tiffin), ενός ζευγαριού που γνωρίστηκε στο κολέγιο. Μπορείς να την βρεις στους κινηματογράφους.

Αγάπη, ξανά (Love Again)

Η ταινία Love again, είναι μία ρομαντική κομεντί σε σκηνοθεσία του Τζιμ Στράους. Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Priyanka Chopra και ο Sam Heughan ως Mira και Rob. H Mίρα βρίσκεται σε βαθύ πένθος μετά τον θάνατο του αρραβωνιαστικού της και δεν έχει σταματήσει να του στέλνει ρομαντικά μηνύματα στον παλιό αριθμό του, χωρίς όμως να γνωρίζει πως ο αριθμός αυτός πλέον ανήκει στον δημοσιογράφο Ρομπ Μπερν. Εκείνος εντυπωσιάζεται και συγκινείται από την ειλικρίνεια σε αυτά τα εξομολογητικά μηνύματα και προσπαθεί να την συναντήσει.

Anyone But You

Η ταινία Anyone But You, είναι σε σκηνοθεσία του Will Gluck και θα είναι διαθέσιμη στους κινηματογράφους στις 22 Δεκεμβρίου. Τι υπόθεση έχει; Δύο παλαιοί εχθροί στο κολέγιο μετά από χρόνια από την αποφοίτησή τους βρίσκονται ξανά για έναν γάμο. Εκεί, προσποιούνται ότι είναι ζευγάρι για τους δικούς τους προσωπικούς λόγους, στη πορεία όμως ερωτεύονται και πραγματικά.

What Happens Later

Τη ρομαντική κομεντί «What Happens Later», έχει σκηνοθετήσει η γνωστή Μεγκ Ράιαν. Η ταινία μιλάει για πρώην (Ryan και David Duchovny), οι οποίοι περνούν μαζί τη νύχτα σε ένα αεροδρόμιο μετά από καθυστέρηση των πτήσεών τους.

«Με επ’ αόριστον καθυστερήσεις στις πτήσεις τους, η Γουίλα, μια ρομαντική σκεπτόμενη και ο Μπιλ, ένας καταστροφολόγος, θα γοητευτούν αλλά ταυτόχρονα και θα ενοχληθούν από αυτή την απρόσμενη συνάντησή τους, δεκαετίες μετά τον χωρισμό τους. Καθώς, ωστόσο, ξετυλίγουν τον γρίφο του κοινού τους παρελθόντος και συγκρίνουν τις ζωές τους με τα όνειρα που κάποτε μοιράζονταν, αρχίζουν να αναρωτιούνται αν η επανασύνδεσή τους είναι απλή σύμπτωση ή κάτι πιο καρμικό», αναφέρει η περίληψη της ταινίας. Η ταινία «What Happens Later» από την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023 βρίσκεται στους κινηματογράφους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.