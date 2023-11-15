Edith Piaf: Θα «αφηγείται» την ιστορία της ζωής της με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Εξήντα χρόνια μετά τον θάνατό της, η φωνή της Édith Piaf θα «αναδημιουργηθεί» με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, για να «αφηγηθεί» τη βιογραφία της.

Όπως αναφέρει το «Variety», η Warner Music Group (WMG) συνεργάζεται με τους κληρονόμους της Piaf για την παραγωγή της ταινίας. Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει εκπαιδευτεί να αναπαράγει τη φωνή της διάσημης τραγουδίστριας, με την WMG να υπόσχεται ότι η αναδημιουργία που θα προκύψει θα «ενισχύσει περαιτέρω την αυθεντικότητα και τον συναισθηματικό αντίκτυπο της ιστορίας της».

Édith Piaf’s voice re-created using AI so she can narrate own biopic https://t.co/X3WpdX0HyM — Guardian music (@guardianmusic) November 14, 2023

Το animation θα χρησιμοποιηθεί για να προσφέρει «μια σύγχρονη εκδοχή» της ιστορίας της τραγουδίστριας του «La Vie en Rose», ενώ «η ενσωμάτωση αρχειακού υλικού, σκηνικών και τηλεοπτικών παραστάσεων, προσωπικού υλικού και τηλεοπτικών συνεντεύξεων θα προσφέρει στο κοινό μια αυθεντική ματιά στις σημαντικές στιγμές της ζωής της Piaf».

Η Julie Veille, σκηνοθέτιδα γαλλικών ντοκιμαντέρ για τη Diana Ross, τον Sting και τον Stevie Wonder, το σχεδίασε. «Κατά τη δημιουργία της ταινίας, αναρωτιόμασταν συνεχώς: "Αν η Édith ήταν ακόμα μαζί μας, ποια μηνύματα θα ήθελε να μεταφέρει στις νεότερες γενιές;"», ανέφερε σε δήλωσή της. «Η ιστορία της είναι μια ιστορία απίστευτης ανθεκτικότητας, του να ξεπερνάει τους αγώνες και να αψηφά τα κοινωνικά πρότυπα για να πετύχει το μεγαλείο - και είναι τόσο επίκαιρη τώρα όσο και τότε. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις στο animation και την τεχνολογία, για να μεταφέρουμε τη διαχρονική ιστορία της στο κοινό όλων των ηλικιών».

Οι εκτελεστές της περιουσίας της Piaf, Catherine Glavas και Christie Laume, δήλωσαν: «Ήταν μια ξεχωριστή και συγκινητική εμπειρία να μπορούμε να ακούσουμε ξανά τη φωνή της Édith. Η τεχνολογία μας έκανε να νιώθουμε σαν να ήμασταν ξανά στο δωμάτιο μαζί της. Τα κινούμενα σχέδια είναι πανέμορφα και μέσω αυτής της ταινίας θα μπορέσουμε να δείξουμε την πραγματική πλευρά της Édith, τη χαρούμενη προσωπικότητά της».

Σύμφωνα με τη Warner Music, η τεχνητή νοημοσύνη έχει εκπαιδευτεί πάνω σε εκατοντάδες δείγματα φωνής και εικόνες της Πιαφ, μερικές χρονολογούνται και πριν από 80 χρόνια. Επίσης, στην ταινία περιλαμβάνονται πρωτότυπες ηχογραφήσεις όπως τα «La Vie en rose» και «Non, je ne regrette rien».

