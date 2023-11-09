«Venom 3»: Η πρεμιέρα της ταινίας θα γίνει στις 8 Νοεμβρίου

Λίγες ώρες μετά την προσωρινή συμφωνία του Σωματείου Ηθοποιών (SAG-AFTRA) με τα στούντιο του Χόλιγουντ για τον τερματισμό της απεργίας των ηθοποιών μετά από 118 ημέρες η Sony Pictures μεταθέτει την πρεμιέρα της νέας ταινίας «Venom» στις 8 Νοεμβρίου 2024.

Σύμφωνα με το Variety, η τρίτη ταινία της σειράς η οποία προς το παρόν είναι άτιτλη είχε αρχικά οριστεί για τις 12 Ιουλίου 2024. Η Κέλι Μαρσέλ, η οποία έγραψε το σενάριο και έκανε την παραγωγή των δύο πρώτων ταινιών θα σκηνοθετήσει την νέα παραγωγή σε σενάριο δικό της. Την παραγωγή επίσης υπογράφουν ο Τομ Χάρντι και οι 'Αβι 'Αραντ, Ματ Τόλμαχ, Έιμι Πασκάλ και Χατς Πάρκερ.

Σημειώνεται ότι οι δύο πρώτες ταινίες με πρωταγωνιστή τον Τομ Χάρντι αφηγήθηκαν την ιστορία του δημοσιογράφου Εντι Μπροκ και του σαρκοβόρου συμβιωτή και alter-ego του, Venom. Εκαναν και οι δύο πρεμιέρα στις αίθουσες τον μήνα Οκτώβριο με το «Venom» το 2018 να συγκεντρώνει 856 εκατ. δολάρια και το «Venom: Let There Be Carnage», εν μέσω πανδημίας(2021), 502 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

Η Sony ανακοίνωσε τη νέα ταινία της σειράς κατά τη διάρκεια του CinemaCon το 2022, ενώ παραμένει μυστικό το νέο σενάριο.

