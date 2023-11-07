O Βρετανός σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ επιστρέφει δυναμικά στις σκοτεινές αίθουσες με την πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά της ζωής του Ναπολέοντα, με πρωταγωνιστή τον «Οσκαρικό» Χοακίν Φίνιξ.



Ηδη, πάντως, όπως αναφέρεται σε νέα συνέντευξη του Σκοτ στο New Yorker, η ταινία φαίνεται πως έχει συναντήσει ορισμένες αντιδράσεις αναφορικά με την καταγραφή των ιστορικών γεγονότων που πραγματεύεται.



Ο ιστορικός Νταν Σνόου, δημοφιλής για τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, μέσω μιας ανάρτησης στο TikTok που δεν άργησε να γίνει viral, εξέφρασε τις ενστάσεις του για το φιλμ.

Όπως τόνισε, ο Γάλλος αυτοκράτορας δεν χτύπησε με τα κανόνια του τις πυραμίδες στην «Μάχη των Πυραμίδων» όπως φαίνεται στο τρέιλερ, ενώ αναφέρθηκε και στην… κώμη της Μαρίας Αντουανέτας λίγο πριν τη λαιμητόμο. «Είναι γνωστό ότι είχε κοντοκουρεμένα μαλλιά πριν εκτελεστεί, ενώ ο Ναπολέων δεν βρισκόταν καν εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Κληθείς να σχολιάσει τα παραπάνω ο Βρετανός σκηνοθέτης δήλωσε δηκτικά: «Get a life» («Ας βρει ζωή»). Ο Σκοτ δεν μασάει όμως τα λόγια του και για την έλλειψη ενός Όσκαρ στη συλλογή του. «Ξέρεις, δεν έχω πάρει ακόμα Όσκαρ», πρόσθεσε ο 85χρονος σκηνοθέτης στο The New Yorker. «Και, αν πάρω ποτέ ένα, θα πω, ‘γ….. καιρός ήταν!’’»



Σημειώνεται ότι ο πρωταγωνιστής της ταινίας, Χοακίν Φίνιξ, σε ανάλογη ερώτηση αναφορικά με το κατά πόσο είναι ακριβής η κινηματογραφική αναπαράσταση των γεγονότων της εποχής, είχε απαντήσει ότι για να κατανοήσει κανείς την προσωπικότητα του Ναπολέοντα θα πρέπει να κάνει τη δική του έρευνα. «Βλέποντας την ταινία, αντιλαμβάνεσαι αυτή την εμπειρία, μέσα από τα μάτια του Ρίντλεϊ», σχολίασε.



Είναι γνωστό, πάντως, ότι ο Ρίντλεϊ Σκοτ και οι συνεργάτες του φρόντισαν να μελετήσουν ενδελεχώς πολλές ιστορικές παραμέτρους της εποχής, τις οποίες φρόντισαν να αναπαραστήσουν με ακρίβεια. Πέρασαν πέντε ημέρες γυρίζοντας τη Μάχη του Βατερλό, για παράδειγμα, φθάνοντας στο σημείο να μελετήσουν τις διαφορές μεταξύ του τρόπου με τον οποίο οι Γάλλοι και οι Βρετανοί στρατιώτες τοποθετούσαν τις ξιφολόγχες τους για να απεικονίσουν σωστά τη μάχη.



Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στον Νοέμβριο από την Apple και τη Sony.

