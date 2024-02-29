Το Vanity Fair δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες της ταινίας «The Crow» (Το Κοράκι), της νέας διασκευής του κόμικ του Τζέιμς Ο’ Μπαρ με τους Μπιλ Σκάρσγκαρντ και ΦΚΑ Τουίγκς στους βασικούς ρόλους. Αναμένεται να δούμε τη νέα ταινία στις σκοτεινές αίθουσες τον Ιούνιο.



Οι πρώτες φωτογραφίες του «The Crow», με σκηνοθέτη τον Ρούπερτ Σάντερς, μόλις κυκλοφόρησαν αποκλειστικά από το αμερικανικό site Vanity Fair. Σε μια από τις τρεις φωτογραφίας ο Σκάρσγκαρντ φοράει το εμβληματικό γοτθικό κοστούμι του The Crow, ενώ το σώμα του καλύπτεται από πολλά τατουάζ.

Bill Skarsgård steps into the role of goth rocker Eric Draven, who, along with his lover Shelley (played by FKA twigs), is brutally murdered when the demons of her past catch up with them.



🔗: https://t.co/7UWmspwyXH pic.twitter.com/5WosKZlA8E February 28, 2024



Η ιστορία ακολουθεί το ερωτευμένο ζευγάρι Έρικ Ντρέιβεν (Μπιλ Σκάρσγκαρντ) και Σέλι Γουέμπστερ (ΦΚΑ Τουίγκς), οι οποίοι δολοφονούνται βάναυσα λίγο πριν το γάμο τους από μια συμμορία, με τον Έρικ Ντρέιβεν να ανασταίνεται για να αποδώσει δικαιοσύνη.



Σημειώνεται ότι στα μέσα του 1992, τον πρωταγωνιστικό ρόλο ανέλαβε να υποδυθεί ο γιος του Μπρους Λι Μπράντον Λι.

Στις 31 Μαρτίου 1993, ο Μπράντον Λι πυροβολήθηκε σοβαρά στην κοιλιά την ώρα των γυρισμάτων, ενώ το όπλο υποτίθεται ότι είχε άσφαιρα. Όταν πέθανε ήταν 28 ετών. Η ταινία κυκλοφόρησε το 1994, καθώς ο Λι είχε γυρίσει τις περισσότερες σκηνές του.

Το τρέιλερ του πρώτου The Crow:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.