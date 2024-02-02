Το In the Land of Saints and Sinners (Άγραφος Νόμος ο ελληνικός τίτλος) είναι μια ιρλανδική ταινία δράσης του 2023 που αν χάσατε αξίζει να δείτε. Σκηνοθετημένη από τον Robert Lorenz και σε σενάριο Mark Michael McNally και Terry Loane, στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Liam Neeson, μαζί με άλλους σπουδαίους Ιρλανδούς ηθοποιούς όπως οι Kerry Condon, Jack Gleeson και Ciarán Hinds.



Μετά από μια ζωή λαθών και παρανομίας, ο πρωταγωνιστής αναγκάζεται να πολεμήσει για τη λύτρωση σε μια απομονωμένη ιρλανδική κοινότητα, αλλά με ποιο κόστος; Μερικά λάθη είναι πολύ μεγάλα για να ταφούν στη χώρα των αγίων και των αμαρτωλών.

Πηγή: skai.gr

