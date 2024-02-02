Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Άγραφος Νόμος: Ο Liam Neeson στη χώρα των αγίων και των αμαρτωλών - Δείτε το τρέιλερ

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Liam Neeson, μαζί με άλλους σπουδαίους Ιρλανδούς ηθοποιούς όπως οι Kerry Condon, Jack Gleeson και Ciarán Hind

Liam Neeson

Το In the Land of Saints and Sinners (Άγραφος Νόμος ο ελληνικός τίτλος) είναι μια ιρλανδική ταινία δράσης του 2023 που αν χάσατε αξίζει να δείτε. Σκηνοθετημένη από τον Robert Lorenz και  σε σενάριο Mark Michael McNally και Terry Loane, στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Liam Neeson, μαζί με άλλους σπουδαίους Ιρλανδούς ηθοποιούς όπως οι Kerry Condon, Jack Gleeson και Ciarán Hinds.

Μετά από μια ζωή λαθών και παρανομίας, ο πρωταγωνιστής αναγκάζεται να πολεμήσει για τη λύτρωση σε μια απομονωμένη ιρλανδική κοινότητα, αλλά με ποιο κόστος; Μερικά λάθη είναι πολύ μεγάλα για να ταφούν στη χώρα των αγίων και των αμαρτωλών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ταινία Ιρλανδία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark