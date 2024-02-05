«Flamingo Flamenco»: Η περιπέτεια κινουμένων σχεδίων στην Ευρωπαϊκή Αγορά Κινηματογράφου

Για την κωμωδία – περιπέτεια κινουμένων σχεδίων «Flamingo Flamenco» συνεργάζονται η γερμανική Studio 100 Media και η ισπανική 3Doubles Producciones, σύμφωνα με το Variety.

Η εταιρεία παγκόσμιων πωλήσεων Studio 100 Film, θυγατρική της Studio 100 Media, θα παρουσιάσει το πρότζεκτ σε αγοραστές στην Ευρωπαϊκή Αγορά Κινηματογράφου, στο Βερολίνο.

Το σενάριο έχει γραφτεί από τον Ρομπ Σπράκλινγκ, σεναριογράφο των ταινιών animation «Shaun the Sheep Movie», «Gnomeo & Juliet» και «The Queen's Corgi».

Animated Adventure Comedy 'Flamingo Flamenco' to Be Launched by Studio 100 Film at European Film Market (EXCLUSIVE) https://t.co/3q7EIxqYXG — Variety (@Variety) February 5, 2024

Το «Flamingo Flamenco» ακολουθεί το ταξίδι ενός νεαρού και πληθωρικού φλαμίνγκο, της Ρόζι, καθώς διαχειρίζεται την προσωπική της απώλεια και προσπαθεί να ξαναβρεί τη χαρά του χορού. Η δράση διαδραματίζεται με φόντο την όμορφη λιμνοθάλασσα Φουέντε ντε Πιέντρα στην Ανδαλουσία της Ισπανίας.

Η ταινία «υπόσχεται ένα μαγευτικό και παθιασμένο μείγμα περιπέτειας, κωμωδίας και συγκινητικών στιγμών» σύμφωνα με ανακοίνωση της Studio 100 Film, προσθέτοντας ότι «τονίζει τη σημασία της επιμονής, της αυτοανακάλυψης και της δύναμης της αποφασιστικότητας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

